任沁沁

流动，充满动感，蕴含张力。

国家移民管理局18日发布数据，2023年4.24亿人次出入境，同比上升266.5%。其中，内地居民、港澳台居民、外国人同比分别上升218.7%、292.8%、693.1%。

天光未亮，广东珠海拱北口岸出境大厅已是“人声鼎沸”。赶赴澳门上班的人们、背着书包的跨境学童正有序地通关；装满活鱼、果蔬的鲜活产品运输车辆，齐齐向澳门进发。

这个连续11年全国客流量最大的口岸，2023年累计出入境人员达1亿人次，也就是每天有27.4万人次从这里密集往返，按每日开放19小时计算，平均每小时客流量达1.44万人次。

人员的往来、产品的流通、产销的循环，聚合成经济的韧劲儿。

2023年，疫情转段后的第一年，旅游业成为观察经济复苏的一个窗口。拱北边检站全年累计验放持旅游签注的人员1330余万人次，络绎不绝的游客，拉动着粤港澳大湾区旅游业的热度。

广州白云机场口岸，一条“空中丝路”将中国与世界拉得更紧。160余条国际（地区）客货运航线忙碌运行，覆盖全球230多个通航点，每周国际（地区）航班超1000架次。

出入境交通运输工具查验量大幅增长，全年达2346.1万架（列、艘、辆）次，同比上升143.4%。其中飞机54.1万架次、列车9.1万列次、船舶40.4万艘次、机动车辆2242.5万辆次。

万千流动的背后，是多项出入境便利政策的保障。

去年12月1日，我国对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6国试行单方面免签政策。截至今年1月9日，上述6国免签入境人员共计14.7万人次，呈整体上升趋势，有力服务便利外籍人员来华商贸、旅游。

1月11日起，便利外籍人员来华5项措施正式施行，进一步打通外籍人员来华经商、学习、旅游等方面的堵点。当前，在华常住外国人已恢复至2019年底的85%。

“来往便利、通关也很快。”17日10时许落地北京首都国际机场的德国人奥利弗由衷赞叹。

北京首都国际机场出入境边检执勤现场秩序井然。最快10秒完成快捷通关流程，出入境人员节约了时间成本；外国人通道等人工查验通道设置合理，往来效率按下加速键。

让数据先行、打造智慧国门，广州边检总站白云边检站执勤一队副队长于歌已驻守南粤国门一线十余年。“熬最深的夜，迎最早的曙光，让每一位入境中国的客人，都有回家的感觉。”

2.2万余公里陆地边境线和300多个对外开放口岸上，无数移民管理警察护航你我出行的平安舒心。

“推进更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放，是我们努力的方向。”国家移民管理局副局长刘海涛说。

流动蓄积着发展的活力，你来我往的步伐里，有相向而行的真诚奔赴，有开放自信的大国气象。

新华社北京电

(责编：王震、陈键)

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