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“绿”黄河与白天鹅的生态交响

范培珅 张玉洁 张睿
2024年01月22日09:12 | 来源：新华社
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冬日黄河绿如蓝，大河之上天鹅舞。

在甘肃省兰州市西固区的三河口天鹅滩，大天鹅悠然徜徉，鱼鸥、绿头鸭等候鸟嬉水觅食。河畔，芦苇依依，如织游客竞相拍照。

“我十年前开始拍摄大天鹅时，只能看到两三只。后来大天鹅逐渐增多，今年达到23只。去年还出现过黑天鹅。”西固区摄影家协会主席刘延治说。

大天鹅生性胆小。但在三河口，也许是因为人们的保护与不打扰，大天鹅少了戒备，离河岸仅十米左右，优雅姿态被镜头定格。

不仅是大天鹅数量增多，三河口的风貌也发生了变化。“这里原来是烂河滩，得踩着河边的大石头拍摄。现在铺设了栈道，赏鸟拍鸟的人也越来越多了。”刘延治说。

西固区林草局干部刘齐元介绍，2017年起，当地部门开始对三河口大天鹅的种群数量、健康状况等进行监测。每年11月起，大天鹅从西伯利亚等地迁徙至此越冬，次年三月初返回。除了大天鹅，这里还有鱼鸥、鹊鸭、白骨顶鸡、白尾海雕、豆雁、凤头潜鸭等众多候鸟。

“候鸟种群扩大、数量增加，是三河口生态向好的见证。”刘齐元说。

三河口是黄河及其支流的汇流之处。冬春季节，黄河含沙量降低，放眼望去，碧水静流。

“近年来，当地水环境持续改善。2017年以来，水质从Ⅲ类稳定提升至Ⅱ类。”兰州市生态环境局西固分局副局长白忠亮说。

城乡污水处理设施日趋完善、入河排污口调查整治工作持续推进、工业企业达标排放……综合施策使黄河水质稳定提升，也让大天鹅有了更好的栖息环境。

三河口是县区交界处。当地与临近的甘肃省永靖县、青海省海东市签订联防联控协议，共护黄河生态。共同抓好大保护、协同推进大治理的局面逐步形成。

“流域水质提升、环境好转，是大家共同努力的结果。”白忠亮说。

三河口所在的达川镇，也在保护中寻找着新的发展机会。

“在优化周边环境的同时，我们还持续推进农旅融合，在附近打造了新农人集市，售卖土特产、为游客提供简餐。群众在保护环境中，也获得了一定的收益，有助于更好地保护环境、爱护天鹅。”达川镇党委书记齐岩斌说。

据了解，随着天气进一步转冷，三河口的大天鹅数量预计还会增加。

新华社兰州电

(责编：王震、陈键)
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