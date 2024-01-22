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2023年我国快递业务量累计完成1320.7亿件

2024年01月22日10:08 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月22日电（记者戴小河）国家邮政局22日发布数据，2023年我国快递业务量累计完成1320.7亿件，同比增长19.4%。

　　其中，2023年同城快递业务量累计完成136.4亿件，同比增长6.6%；异地快递业务量累计完成1153.6亿件，同比增长20.5%；国际/港澳台快递业务量累计完成30.7亿件，同比增长52%。

　　2023年邮政函件业务累计完成9.7亿件，同比增长2.7%；包裹业务累计完成2470.2万件，同比增长40.6%；报纸业务累计完成167亿份，同比增长0.8%；杂志业务累计完成6.5亿份，同比下降5.7%；汇兑业务累计完成349万笔，同比下降19.5%。

　　2023年东、中、西部地区快递业务量比重分别为75.2%、16.7%和8.1%。与2022年同期相比，东部地区快递业务量比重下降1.6个百分点；中部地区快递业务量比重上升1个百分点；西部地区快递业务量比重上升0.6个百分点。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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