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第七届进博会推介会在马来西亚吉隆坡举办

2024年01月22日22:20 | 来源：新华网
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　　新华社吉隆坡1月22日电（记者汪艺　毛鹏飞）第七届中国国际进口博览会（进博会）推介会22日在马来西亚首都吉隆坡举办，超过200家中马企业和机构参加活动。

　　马来西亚投资、贸易和工业部副部长刘镇东在推介会上致辞表示，进博会为马来西亚企业提供了交流合作平台，促进双边贸易，增进相互了解。马来西亚将通过完善法规、政策等，为马中经贸合作营造积极环境，推动马来西亚高端制造业和服务业发展。

　　中国驻马来西亚大使欧阳玉靖表示，近年来，中马经贸关系保持良好发展势头，双边贸易、投资始终保持高位运行。希望马各级政府和企业抓住中马两国发展机遇，积极参加进博会，促进对华合作，共享中国改革开放和经济发展的红利，共同谱写中马互利合作新篇章。

　　中国国际进口博览局副局长孙成海表示，进博会已成为马来西亚向中国和世界展示自身独特魅力的绝佳平台。欢迎更多马来西亚企业利用进博会平台，把优质特色产品、技术和服务推向中国和全球市场。

　　马来西亚已连续六年参加进博会，并在第二届进博会上担任主宾国。推介会上，马来西亚中华总商会签约预定了第七届进博会500平方米展位，较第六届的参展面积进一步扩大。

　　本次推介会由中国国际进口博览局、国家会展中心（上海）有限责任公司主办，马来西亚中华总商会承办，中国驻马来西亚大使馆支持，马来西亚中资企业总商会协办。

(责编：赵欣悦、袁勃)
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