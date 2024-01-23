进口农食产品“漂洋过海”成为“舌尖上的美味”

需要经过海关部门层层把关

刚刚过去的2023年

越南的鲜榴莲和燕窝

南非的鲜梨

厄瓜多尔的火龙果

肯尼亚的牛油果等进口都呈现快速增长势头

1月23日

记者从全国海关工作会议上获悉

2023年，海关积极稳妥推进检疫准入

新增准许51个国家和地区

146种次农食产品输华

2023年，进博会、消博会、广交会等重点展会的成功举办

为全球厂商进入中国市场提供了新机遇

让中国消费者更多地享受到来自全球的特色优质产品

中国的大市场也日益成为世界共享的大市场

记者：邹多为、魏弘毅

编辑：苗夏阳

设计：贾稀荃

新华社国内部出品

(责编：胡永秋、杨光宇)

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