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新增146种次，2023年农食产品进口再度扩围

2024年01月23日10:12 | 来源：新华社
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　　进口农食产品“漂洋过海”成为“舌尖上的美味”

　　需要经过海关部门层层把关

　　刚刚过去的2023年

　　越南的鲜榴莲和燕窝

　　南非的鲜梨

　　厄瓜多尔的火龙果

　　肯尼亚的牛油果等进口都呈现快速增长势头

　　1月23日

　　记者从全国海关工作会议上获悉

　　2023年，海关积极稳妥推进检疫准入

　　新增准许51个国家和地区

　　146种次农食产品输华

　　2023年，进博会、消博会、广交会等重点展会的成功举办

　　为全球厂商进入中国市场提供了新机遇

　　让中国消费者更多地享受到来自全球的特色优质产品

　　中国的大市场也日益成为世界共享的大市场

　　记者：邹多为、魏弘毅

　　编辑：苗夏阳

　　设计：贾稀荃

　　新华社国内部出品

(责编：胡永秋、杨光宇)
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