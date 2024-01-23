新增146种次，2023年农食产品进口再度扩围
2024年01月23日10:12 | 来源：新华社
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进口农食产品“漂洋过海”成为“舌尖上的美味”
需要经过海关部门层层把关
刚刚过去的2023年
越南的鲜榴莲和燕窝
南非的鲜梨
厄瓜多尔的火龙果
肯尼亚的牛油果等进口都呈现快速增长势头
1月23日
记者从全国海关工作会议上获悉
2023年，海关积极稳妥推进检疫准入
新增准许51个国家和地区
146种次农食产品输华
2023年，进博会、消博会、广交会等重点展会的成功举办
为全球厂商进入中国市场提供了新机遇
让中国消费者更多地享受到来自全球的特色优质产品
中国的大市场也日益成为世界共享的大市场
记者：邹多为、魏弘毅
编辑：苗夏阳
设计：贾稀荃
新华社国内部出品
(责编：胡永秋、杨光宇)
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