原标题：有害换有爱 宁波市居民有害垃圾分类回收的生动实践

“21日有害垃圾收集日，大家有害垃圾可以拿出来了。”1月21日一早一辆载着红色有害垃圾桶的三轮车穿行在宁波市镇海区长石村的小巷中，这已经是这句吆喝在街巷中回响的第八个年头了。听到喇叭的声音，周围的村民纷纷走出家门，聚拢到了三轮车旁将家中存放的过期药品、日光灯管、纽扣电池等有害垃圾投放到有害垃圾桶中。

“赵阿姨，这么早就来了啊，这次打算换些什么？”“家里电视柜还差一盆绿植，换一盆绿植回家过年！”同一时间宁波市海曙区鼓楼街道文昌社区也在开展“有害换有爱”活动，居民将家中的有害垃圾带到活动现场，兑换积分换取小礼品，现场早早排起了长队。这样的场景每个月21日在宁波乡镇街道村社区都在不断上演。

有害垃圾，是指生活垃圾中对人体健康或自然环境造成直接或潜在危害的物质。宁波市自2013年启动生活垃圾分类工作开始就高度重视有害垃圾的管理，除了建立一套完善的有害垃圾收运处置体系，更是将注意力集中在了如何引导居民正确分类和规范投放上，自2017年3月21日开始，宁波市设立“有害换有爱”有害垃圾收集日品牌活动，每月21日为有害垃圾收集日，这一天各乡镇街道的村社均开展有害垃圾宣传推广活动，鼓励居民把有害垃圾准确分类出来。

针对不同村社人口组成的不同，宁波的垃圾分类工作者会有不同形式的有害垃圾收集方式。如镇海区长石村是一个比较老旧的农村，以平房和低矮建筑为主，居民居住分散且多为老年人，因此采用流动入户收集的方式来收集居民家中的有害垃圾；海曙区鼓楼街道文昌社区辖区内多为老小区，人口集中，街道采用固定地点举行有害垃圾兑换的方式来回收居民家中的有害垃圾。两种不同的方式，实现对人员不同组成的村社的管理，体现的是宁波市生活垃圾分类脚踏实地、做实入细、便民为民的工作理念，方便了居民，普及了有害垃圾分类知识，提高了居民垃圾分类的意识。

据悉，自2017年至今，宁波已经开展了83期“有害换有爱”有害垃圾收集日活动，累计回收有害垃圾达1376.03吨，不仅有效提升了市民分出有害垃圾的准确度，而且培养了市民有害垃圾分类及定时回收的习惯。

伴随着活动的不断开展，“有害换有爱”品牌也已深入人心，各地开展生活垃圾分类活动都会在现场设立一个有害垃圾回收点，方便周边的居民集中投放有害垃圾，这种新风尚正在向其他种类的社区活动扩散，越来越多的社区传统节日活动、本地特色文化活动将“有害换有爱”或者垃圾分类纳入到活动中，通过小礼品兑换、特色戏曲小品演绎、趣味游戏互动等市民喜闻乐见的方式传播有害垃圾的知识和垃圾分类的意义。

在宁波，“有害换有爱”已不再是单纯的一句口号，更是宁波市民生活的“时间表”，每月的21日市民默契而至，登记、兑换、玩游戏、唠家常，邻里间的快乐欢聚时光让这一品牌更加鲜活明亮。（范奕齐 吴秉承）

(责编：曹淼、李源)

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