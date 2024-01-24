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上海“五个中心”能级持续提升

2024年01月24日09:09 | 来源：新华社
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新华社上海1月23日电（记者郭敬丹 有之炘）全国首个“丝路电商”合作先行区获批创建，首艘国产大型邮轮实现商业运营，全国首单液化天然气跨境人民币结算交易顺利完成……记者23日从上海市两会获悉，过去一年，上海“五个中心”链接“内与外”，能级巩固提升，服务全国发展大局的能力不断增强。

国际经济中心综合实力持续增强：根据上海市政府工作报告，2023年，上海全市生产总值达到4.72万亿元；当年上海有58个10亿元以上重大产业项目开工建设，C919国产大型客机、首艘国产大型邮轮实现商业运营。

国际金融中心开放度进一步提升：2023年上海持牌金融机构新增47家，总数达到1771家，30年期国债期货、航运指数期货、氧化铝期货、科创50ETF期权等一批新产品上市交易，全市存款、贷款余额分别突破20万亿元和11万亿元。

国际贸易中心链接全球能力不断加强：全国性大宗商品仓单注册登记中心上线运行，全国首单液化天然气跨境人民币结算交易顺利完成。

国际航运中心枢纽地位日益巩固：2023年上海港集装箱吞吐量达到4915.8万标箱，连续14年排名世界第一。

国际科创中心策源功能加快凸显：上海光源二期等项目开工建设，全市高新技术企业超过2.4万家，集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业规模达到1.6万亿元。

2024年，上海将进一步加快“五个中心”建设：率先开展国家智能网联汽车准入和上路通行试点；着力完善金融基础设施体系，深化跨境互联合作，提升人民币跨境支付系统服务功能；着眼于人员跨境往来便利化，加快建设东方枢纽国际商务合作区；大力发展高端航运服务业，探索海事仲裁模式创新，积极培育邮轮经济产业链；深化基础研究先行区建设，聚焦前沿交叉领域开展高风险高价值研究。

(责编：王震、陈键)
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