刘慧 刘羽佳

新华社北京1月23日电（记者刘慧 刘羽佳）22日召开的国务院常务会议听取了资本市场运行情况及工作考虑的汇报。这是新一届政府成立以来首次专门研究资本市场运行问题，释放出鲜明政策信号。

会议强调，要进一步健全完善资本市场基础制度，更加注重投融资动态平衡，大力提升上市公司质量和投资价值，加大中长期资金入市力度，增强市场内在稳定性。

“我们将更加注重投融资动态平衡，统筹一二级市场协调发展，同时推动资本市场投资端改革行动方案尽快落地，着力拓展行业机构逆周期布局，健全社保基金、保险资金、年金基金等投资运作制度，大力培育长期稳定投资力量。”证监会市场一司司长张望军说。

他表示，证监会将紧紧围绕提高可投性这个目标，完善上市公司质量评价标准，健全分类监管、扶优限劣的机制安排，引导上市公司通过回购注销、加大分红力度等方式更好回报投资者。

中泰证券首席经济学家李迅雷指出，目前我国资本市场中长期资金占比仍然较低，未能形成大规模的资金入市。应适当出台鼓励中长期资金入市的优惠政策，同时建立对中长期资金的保障机制，从而激发中长期资金入市的积极性和主动性。

会议强调，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心。

在中金公司首席经济学家彭文生看来，本次国常会释放的政策信号抓住了促进资本市场平稳健康发展的关键所在。

“国常会明确回应了近期市场讨论较多的投融资动态平衡、提升上市公司质量和投资价值等资本市场基础制度完善的事宜，充分体现对于资本市场发展与投资者关切的高度重视。”彭文生说。

在稳市场、稳信心方面，张望军透露，证监会将充实应对市场波动的政策工具，及时做好风险对冲，守牢风险底线。加强跨部门协同，推动有关方面保持宏观政策、行业政策的连续性、稳定性，防止出台不利于资本市场预期的政策措施，稳定市场预期。配合有关方面进一步加大化解房地产风险的力度，稳妥有序化解地方债务风险。

会议强调，要增强宏观政策取向一致性，加强政策工具创新和协调配合，巩固和增强经济回升向好态势，促进资本市场平稳健康发展。

此外，会议还强调，要加强资本市场监管，对违法违规行为“零容忍”，打造规范透明的市场环境。

据了解，证监会将加强对重点投资者交易行为监测，严厉打击异常交易、操纵股价等违规行为。制定实施资本市场财务造假综合惩防意见，加大防假打假力度持续优化市场生态。健全打击非法证券期货活动分工机制，确保所有证券活动依法全部纳入监管，消除监管真空。

(责编：王震、陈键)

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