原标题：“投您所爱 不负所托”中国人寿发布综合金融新版宣传片

1月22日，中国人寿正式发布全新综合金融宣传片《投您所爱 不负所托》。姚明基于中国人寿多年来对篮球事业和乡村体育的鼎力支持，友情参与助演，用实际行动支持金融央企高质量发展。

时钟拨回到2007年9月18日，中国人寿签约姚明成为公司全球形象代言人，开启了中国金融保险企业选择代言人的先河。这次牵手，一走就是16年时光。

姚明友情参与助演的这部宣传片《投您所爱 不负所托》，在历史与现实的交织中巧妙呈现“时光流转，信任历久弥坚”的情感呼应，体现了中国人寿与国同行、服务为民的担当与奋进，目前已登陆中央电视台综合频道、新闻频道。

姚明在采访时提到，始终高度认可中国人寿“成已为人 成人达己”的企业文化核心理念，不管是当球员还是任职篮协，对篮球事业的热爱始终没有改变，不断在成就和帮助他人的过程中发展和完善自己，并更好地服务于社会。对于中国人寿来说，不管是曾经的保险还是今天的综合金融，始终把自身发展融入到党和人民的事业中。姚明还特别提到，中国人寿坚定持续的支持，为篮球事业的健康发展和体育强国建设提供了重要基础。

16年间，从那句家喻户晓的口号“要投就投中国人寿”到如今笃定不移的承诺“投您所爱 不负所托”，见证了中国人寿与时俱进努力为人民生活保驾护航的初心使命。

16年间，中国人寿逐渐发展成为业务范围全面涵盖保险、投资、银行三大板块的综合金融保险集团，并且多个主体位居细分行业第一或前列，不断满足人民群众多元化金融保险需求。

16年间，中国人寿集团合并总资产从1.2万亿元超越6万亿元（截至2022年底，不含广发银行）。《财富》世界500强排名由192位攀升至54位。品牌价值由人民币588.67亿元升至4855.67亿元，持续领跑中国金融保险企业。

角色在变 守护不变

从当初的球员到如今的篮协主席，姚明的个人角色发生巨大转变。曾经赛场上“移动长城”、亿万球迷心中的“强大中锋”，已经成为中国篮球事业发展的重要推动者。虽人生转型、身份改变，但他对篮球事业的热忱始终如一。与此同时，中国人寿也同样经历着巨大变化，从一家以经营寿险业务为主的企业，发展成为迈向世界一流的金融保险集团。一路走来，彼此携手见证成长，经历了诸多具有特殊意义的时刻，在相互成就中践行对事业的追求和对守护的承诺。

为爱而投 投您所爱

2008年适逢北京奥运盛会，中国人寿应时推出第一支由姚明出演的宣传片《要投篇》，直白有力的口号“要投就投中国人寿”和姚明投球的经典形象，时隔多年仍让观众记忆犹新。“投”字一语双关：赛场上的精准投篮，为祖国赢得喝彩，为生命财产投保，有中国人寿的千金一诺，让这支充满情怀的宣传片收获高口碑。新版口号“投您所爱 不负所托”，是“相知多年 值得托付”和“要投就投中国人寿”的焕新与升华。“投”从“投篮”和“投保”扩展至“投资”“投奔”等更丰富内涵，而所有的“投”，都源于爱、为了爱、成就爱，不可辜负。

相知多年 不负所托

光阴荏苒，片中姚明的着装由球衣换成了西服，比起当初的意气风发多了几分沉稳，但还是那双可靠的大手，做着与当年同样的投篮动作。历史镜头与实时的投篮重叠，代表了穿越时空的不变情怀。镜头语言将情绪无声放大，投篮人不曾变化，投篮的目标还是一如既往坚定，一种始终陪伴不离不弃的情愫油然而生。姚明作为中国篮坛的骄傲，虽然已经告别赛场，但从未离开篮球，正如中国人寿对客户的守护，这种相伴相伴的情感一直都在，穿越时空而历久弥新。

中国人寿综合金融新版宣传片“投您所爱”蕴含着为关爱的人或事积极投入、努力付出，传递出坚定与执着、守护和担当。“不负所托”代表着一言九鼎的承诺和勇于担当的责任。七十多年来，中国人寿始终全力服务国家发展大局，用心守护人民美好生活，在践行政治性、人民性，提升专业性的征程中赋予综合金融更多的温度与人文情怀，是值得信赖和托付的金融央企。“投您所爱 不负所托”既是中国人寿对客户相识、相知、相托的回应，更奏响了坚定不移走中国特色金融发展之路，践行金融强国战略的时代强音。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经