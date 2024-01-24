我国跨境资金流动稳定性将进一步提升
2024年01月24日20:21 | 来源：新华网
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新华社北京1月24日电（记者刘开雄、吴雨）“近期我国跨境资金流动更加平稳，经常账户持续保持较高规模净流入。”中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新24日表示，今年我国跨境资金流动稳定性将进一步提升，经常账户将保持合理规模顺差，而且资本项下外资流入将更加活跃。
朱鹤新是在当日的国新办新闻发布会上作出上述表示的。
朱鹤新介绍，从国家外汇局最新统计数据看，2023年全年经常账户顺差将达到2800亿美元左右，其中货物贸易顺差将超过6000亿美元，为历史次高值。“近期外资来华投资也呈现积极向好态势。去年9月以来外资连续四个月净增持境内债券已经累计超过640亿美元。”朱鹤新说。
“我国产业链完整，产业升级持续推进，生产制造能力强，为我国货物贸易带来了竞争力。”朱鹤新说，对外贸易产品和市场日益多元化，稳外贸以及区域合作政策效果逐步显现，新的出口增长点将不断涌现，“经营主体越来越多，经营主体生产的产品竞争力也越来越强，合作区域和合作国家也会越来越多，这会增强外贸的稳定性”。
同时，资本项下的外资流入将更加活跃。在朱鹤新看来，2024年我国外部金融条件有望更趋缓和，国际投资将恢复活跃，外商投资有望企稳回升。“我们拥有完整的产业链、超大规模市场，近年来人民币资产多元化和分散化投资的价值日渐凸显。我们对这个方面还是充满信心的。”朱鹤新说。
(责编：赵欣悦、袁勃)
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