新华社北京1月24日电（记者魏玉坤、韩佳诺）今年，我国将完善数字经济统计监测制度，制定普查年度数字经济增加值核算方法，完善互联网经济统计调查制度。

这是记者24日从全国统计工作会议暨国家统计局党建工作会议上获悉的。国家统计局有关负责人介绍，2023年，国家统计局印发了数字经济统计监测工作方案和监测制度，组织实施数字经济统计监测。进一步加强数字经济统计监测核算是2024年统计重点领域改革的重要内容。

该负责人表示，今年还将深化碳排放统计核算，积极推进能耗核算改革；深化建设全国统一大市场统计核算改革，加强和完善异地产业活动统计核算；完善科技创新领域统计，开展重点企业研发和企业创新季度专项调查，反映企业创新活动情况。

第五次全国经济普查登记工作已于1月1日启动。该负责人表示，今年将全力以赴完成现场登记，深入开展普查宣传，强化普查数据质量全流程管理，扎实做好普查数据发布和资料开发利用。

针对防治统计造假问题，该负责人表示，今年将把统计数据真实准确作为统计部门最重要的政绩，巩固拓展统计造假专项治理行动成效，扎实开展统计督察，加快推进刚性制度建设，推动统计监督与其他各类监督贯通协调。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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