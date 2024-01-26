原标题：中国银联参与2024年全国春节文化和旅游消费月主场活动

1月25日，受文化和旅游部邀请，中国银联参与在黑龙江哈尔滨举办的2024年全国春节文化和旅游消费月主场活动，组织落地“百城百区”专项对接，并发布“百城百区”春节专题优惠。首席产品官丁林润参加活动。

专项对接环节中，中国银联充分发挥平台枢纽作用，参与、促成多项政企文旅合作。中国银联将在春节期间支持25家文旅主管部门发放超7000万元“百城百区”新春文旅消费券，覆盖消费者“吃住行游购娱”全流程；黑龙江、吉林、辽宁、河北、上海、广东、深圳等7地文旅主管部门与当地银联分公司、中国农业银行分行签约，探索文旅消费跨区、跨场景引流新业态；哈尔滨文旅局与兴业银行哈尔滨分行、哈尔滨银行总行、中国银联黑龙江分公司签约，深入践行“冰天雪地也是金山银山”理念，谱写高质量发展的“冰雪”新篇章。

此外，中国银联还推出“百城百区”春节专题优惠。携手20万家商户共同开展的“支付用银联 新春巨优惠”活动。消费者可在云闪付APP内“返乡买年货、新春团圆饭、温暖回家路、全家出去玩”四大专区便捷享受春节返乡、出游优质、优惠的支付服务。也有联合商业银行共同推出的工行“文旅惠民88购”、建行“百城百区文旅节”、以云闪付网络支付平台为载体的“用银联 纳百福”等新春惠民活动，满足消费者多样化的文旅消费需求。

自2022年起，中国银联携手文化和旅游部，以服务实体经济为重，以满足人民需求为先，在黑龙江、广东、上海等30个省市地区落地“百城百区”金融支持文化和旅游行动计划，实现政企共赢合作，金融与文旅相互赋能，文旅场景移动支付便民环境持续优化。后续，中国银联也将秉承“支付为民”理念，进一步发挥平台作用，联动产业各方投入优势资源，共同为文旅产业高质量发展注入动能。

(责编：董童、李源)

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