人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国银联参与2024年全国春节文化和旅游消费月主场活动

2024年01月26日09:06 | 来源：中国银联
小字号

原标题：中国银联参与2024年全国春节文化和旅游消费月主场活动

　　1月25日，受文化和旅游部邀请，中国银联参与在黑龙江哈尔滨举办的2024年全国春节文化和旅游消费月主场活动，组织落地“百城百区”专项对接，并发布“百城百区”春节专题优惠。首席产品官丁林润参加活动。

　　专项对接环节中，中国银联充分发挥平台枢纽作用，参与、促成多项政企文旅合作。中国银联将在春节期间支持25家文旅主管部门发放超7000万元“百城百区”新春文旅消费券，覆盖消费者“吃住行游购娱”全流程；黑龙江、吉林、辽宁、河北、上海、广东、深圳等7地文旅主管部门与当地银联分公司、中国农业银行分行签约，探索文旅消费跨区、跨场景引流新业态；哈尔滨文旅局与兴业银行哈尔滨分行、哈尔滨银行总行、中国银联黑龙江分公司签约，深入践行“冰天雪地也是金山银山”理念，谱写高质量发展的“冰雪”新篇章。

　　此外，中国银联还推出“百城百区”春节专题优惠。携手20万家商户共同开展的“支付用银联 新春巨优惠”活动。消费者可在云闪付APP内“返乡买年货、新春团圆饭、温暖回家路、全家出去玩”四大专区便捷享受春节返乡、出游优质、优惠的支付服务。也有联合商业银行共同推出的工行“文旅惠民88购”、建行“百城百区文旅节”、以云闪付网络支付平台为载体的“用银联 纳百福”等新春惠民活动，满足消费者多样化的文旅消费需求。

　　自2022年起，中国银联携手文化和旅游部，以服务实体经济为重，以满足人民需求为先，在黑龙江、广东、上海等30个省市地区落地“百城百区”金融支持文化和旅游行动计划，实现政企共赢合作，金融与文旅相互赋能，文旅场景移动支付便民环境持续优化。后续，中国银联也将秉承“支付为民”理念，进一步发挥平台作用，联动产业各方投入优势资源，共同为文旅产业高质量发展注入动能。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
金融监管总局：中国金融业对外开放大门一定会越开越大
　　人民网北京1月25日电 （记者杜燕飞）今日，在国新办举行的金融服务经济社会高质量发展新闻发布会上，国家金融监督管理总局副局长肖远企表示，最近一段时间以来，国家金融监督管理总局推出了50多项金融对外开放措施，中国金融业对外开放的大门一定会越开越大。 国新办举行金融服务经济社会高质量发展新闻发布会。…
超2.2万亿元税费红利“落袋” 制造业、中小微企业和民营经济受益明显
　　人民网北京1月25日电 （记者车柯蒙）记者从近日召开的全国税务工作会议上获悉，2023年，全国新增减税降费及退税缓费22289.9亿元，其中制造业、中小微企业、民营经济等均受益明显。 据国家税务总局有关司局负责人介绍，分行业看，制造业及与之相关的批发零售业占比最高，新增减税降费及退税缓费9495.3亿元，占比42.6%；分企业规模看，中小微企业受益最明显，新增减税降费及退税缓费14264.2亿元，占比64%；分经济类型看，民营经济纳税人受益明显，新增减税降费及退税缓费16864.6亿元，占比75.7%；分政策看，小规模纳税人减免增值税政策新增减税降费6509.8亿元，小微企业减征所得税政策新增减税1788.8亿元，支持科技创新的先进制造业、工业母机、集成电路企业增值税加计抵减政策新增减税1208.5亿元，提高个税专项附加扣除标准政策新增减税391.8亿元。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部