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国产大飞机带您回家 C919首度服务春运

2024年01月26日14:54 | 来源：新华网
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新华社上海1月26日电（记者贾远琨、狄春）1月26日8点35分，国产大型客机C919搭载111名旅客，执行它的第一班春运航班MU9197，从上海飞往成都。这是C919首度服务春运。

1月26日是今年春运第一天，东航4架C919全部“上线”，在京沪、沪蓉航线执飞春运航班。

自2023年5月28日商业首航至2024年1月10日，东航4架C919机队共执行商业航班713班，累计商业运行2079.67小时，运输旅客8.9万人次，受到旅客好评。

东航介绍，第5架C919的接收工作也在紧锣密鼓地开展，按照计划2024年将完成5架C919的接收和机队运营能力提升工作。

在2021年东航与中国商飞签订首批5架C919的基础上，2023年9月28日，东航与中国商飞再次签署购机协议，增订100架C919。东航成为C919全球最大用户，将全面开启国产大型客机大规模、大机队商业运营。

(责编：杨光宇、袁勃)
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