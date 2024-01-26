国产大飞机带您回家 C919首度服务春运
2024年01月26日14:54 | 来源：新华网
小字号
新华社上海1月26日电（记者贾远琨、狄春）1月26日8点35分，国产大型客机C919搭载111名旅客，执行它的第一班春运航班MU9197，从上海飞往成都。这是C919首度服务春运。
1月26日是今年春运第一天，东航4架C919全部“上线”，在京沪、沪蓉航线执飞春运航班。
自2023年5月28日商业首航至2024年1月10日，东航4架C919机队共执行商业航班713班，累计商业运行2079.67小时，运输旅客8.9万人次，受到旅客好评。
东航介绍，第5架C919的接收工作也在紧锣密鼓地开展，按照计划2024年将完成5架C919的接收和机队运营能力提升工作。
在2021年东航与中国商飞签订首批5架C919的基础上，2023年9月28日，东航与中国商飞再次签署购机协议，增订100架C919。东航成为C919全球最大用户，将全面开启国产大型客机大规模、大机队商业运营。
(责编：杨光宇、袁勃)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 商务部：“外资24条”超六成政策举措已落实或取得积极进展
- 人民网北京1月26日电 （记者孙红丽）今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍稳中求进、以进促稳，推动商务高质量发展取得新突破有关情况。 2023年7月，国务院出台《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》。…
- 评论
- 关注