原标题：科技竞技 燃动冰雪 2023世界机器人大赛总决赛在吉林白山开幕

1月26日，2023世界机器人大赛总决赛在吉林省白山市盛大开幕。本次大赛由中国电子学会主办，白山市人民政府、吉林省文化和旅游厅、吉林省乔鑫商务服务有限公司共同协办，抚松县人民政府、白山市商务局、白山市教育局、白山商会共同承办。

中国电子学会理事长张峰，白山市人民政府副市长全洪宝在大赛开幕式致辞，吉林省通信管理局副局长叶春洲，吉林省信息化建设促进中心主任张军，白山市委副书记张吉锋，白山市委常委、宣传部长由志强，白山市委常委、政法委书记宋玉国，中国电子学会副秘书长梁靓，抚松县委书记曾钒胜等领导嘉宾共同出席开幕式。参加开幕式的嘉宾还有大赛合作单位负责人、大赛裁判员、指导教师和参赛选手代表等。

中国电子学会理事长张峰在致辞中表示，世界机器人大赛已成功举办8届，竞赛体系更加完善，内容设置更加丰富，参赛规模更加宏阔，在拓宽机器人行业青少年科技后备人才挖掘路径的同时，推动机器人产业与体育竞技、文化传播有机融合，让我们看到机器人行业人才踵足相接、青蓝相济。学会将继续勇担创新人才培养重任，为建设制造强国、科技强国、人才强国贡献力量。

白山市人民政府副市长全洪宝在致辞中强调，世界机器人大赛是融合科技与产业、交流研发与应用、沟通中国与世界的重要桥梁纽带。此次2023年世界机器人大赛总决赛落户白山，是高新科技与绿水青山的一次完美拥抱，必将更进一步激发机器人行业的科技研发潜力，也必将加深白山对前沿科技的认识和理解，为白山深入落实创新驱动发展战略，促进产业转型升级注入强劲动力，让我们的生活更美好、更便捷、更精彩。

2023世界机器人大赛围绕科研类、技能类、科普类三大竞赛方向，设共融机器人挑战赛、BCI脑控机器人大赛、机器人应用大赛、青少年机器人设计大赛四大赛事，共设27个大项，68个小项，116个竞赛组别，在全球举办了113场城市选拔赛、27场省级选拔赛、20场国际锦标赛，在我国华北、华东、华中、西南举办了4场国内锦标赛。

经过全年的层层选拔，本次大赛总决赛线上和线下共有15000余名选手同场竞技，竞赛现场有5000余支赛队、8000余名精英赛手展开巅峰对决，参赛选手在长白山映衬下拼搏不息、奋勇争胜，他们带着对机器人竞技的热忱，在这片冰雪的天地里，以科技之火燃动冬季。腾讯科技(深圳)有限公司作为本次大赛的战略合作单位，央视频作为本次大赛的媒体支持单位。

2023世界机器人大赛总决赛竞赛现场

自2015年起，由中国电子学会主办的世界机器人大赛已走过9个年头，被广泛赞誉为机器人界的“奥林匹克”，自2019年连续得到了国家自然科学基金委员会的指导，自2020年连续入围了教育部办公厅公布的面向中小学生的全国性竞赛活动名单，并实现了多个竞赛项目的大赛成绩国际互认。多年来，大赛不断发挥自身平台优势，通过多样化的竞赛活动，为参与者提供了一个汇聚人才资源、创新资源、产业资源的全球化开放合作平台，持续激发机器人行业科技研发潜力，已发展成为推动全球创新型、应用型、技能型人才培养的重要力量。

(责编：曹淼、李源)

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