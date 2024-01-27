马春阳

原标题：金融有力有效支持实体经济

2023年，金融系统精准有力实施稳健的货币政策，进一步加大对实体经济的支持力度，稳步推进金融改革，持续深化对外开放，金融行业整体稳健，金融市场平稳运行，金融工作取得新进展、新成效。

货币政策精准有力

2023年，我国金融机构强化对实体经济的信贷支持，信贷总量平稳较快增长。截至2023年末，人民币贷款余额达237.6万亿元，同比增长10.6%，全年新增22.7万亿元，同比多增1.3万亿元。

信贷结构持续优化。截至2023年末，普惠小微贷款余额同比增长23.5%，“专精特新”、科技中小企业贷款增速分别为18.6%和21.9%。制造业中长期贷款余额同比增长31.9%，其中，高技术制造业中长期贷款增速达到34%。

“过去一年，我们适时强化逆周期调节，两次下调存款准备金率，两次下调政策利率，引导有序降低存量房贷利率，引导金融机构保持信贷总量适度、节奏平稳，取得了较好的成效。”中国人民银行行长潘功胜表示，2024年，总量方面，将综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，使社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。在节奏上把握好新增信贷的均衡投放，增强信贷增长的稳定性。结构方面，将不断优化信贷结构，加大对民营企业、小微企业的金融支持，提升金融服务实体经济质效。

我国货币政策仍有足够的空间。“我国目前法定存款准备金率平均水平为7.4%，与国际上主要经济体央行相比，空间还是比较大的，这是补充银行体系中长期流动性的一个有效工具。”潘功胜说，将继续运用存款准备金率、再贷款再贴现、中期借贷便利、公开市场操作等流动性投放工具，为社会融资总量及货币信贷合理增长提供有力支撑。

近日，中国人民银行宣布，决定自2024年2月5日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7%。

“此时降准具有必要性和紧迫性。虽然目前国内经济加快恢复的迹象增多，多项经济指标回升，但恢复态势并不十分稳固。”招联首席研究员董希淼表示，此时较大幅度降准，向市场传递出明确的政策信号，有助于提振经营主体和投资者信心，更好支持经济恢复回升。

融资成本明显下降

2023年，人民银行实施一系列利率政策，促进社会综合融资成本明显下降。

人民银行副行长宣昌能介绍，一是两次降低政策利率。2023年6月和8月公开市场逆回购和中期借贷便利中标利率分别共计下降0.2个和0.25个百分点，带动贷款市场报价利率继续下行。二是调整优化住房信贷政策。继续落实首套房贷利率政策动态调整机制，2023年8月底又及时调降了二套房贷利率下限40个基点，引导银行降低存量首套房贷利率。三是进一步推动存款利率市场化。主要银行在居民储蓄存款增长较快、贷款利率明显下降的基础上，3次下调存款利率，中长期存款利率降幅更大。

企业融资和居民消费信贷成本明显下行。2023年，企业贷款加权平均利率为3.88%，同比下降0.29个百分点，持续创有统计以来新低；超过23万亿元的存量房贷利率完成下调，平均降幅0.73个百分点，每年减少房贷借款人利息支出约1700亿元。利率水平的整体下行有效减轻了企业、居民的利息负担，有助于激发贷款需求，优化金融资源配置，更好畅通国内经济循环。

1月24日，人民银行还发布消息称，分别下调支农再贷款、支小再贷款和再贴现利率各0.25个百分点。董希淼认为，这些措施将引导银行进一步降低贷款利率，推动社会融资成本稳中有降。

持续深化金融开放

金融开放是我国金融业改革发展的重要动力。近年来，金融领域推出50多项开放举措，持续拓展金融开放的广度和深度。目前境外24家全球系统性中央银行均在内地设有分支机构，境外的40家最大的保险公司已有半数进入内地。

业内人士认为，外资机构深度参与内地金融市场，在推动经济发展和畅通国内国际双循环中，发挥着重要作用。

随着我国经济持续恢复向好，债券市场制度型开放稳步扩大，人民币债券的投资价值与避险属性更加凸显，外资持续看好我国债券市场。

截至2023年12月底，境外投资者已连续11个月净买入我国债券，2023年累计净买入量超1.5万亿元。共有1124家境外机构进入中国债券市场，覆盖70多个国家和地区，持有中国债券总量为3.72万亿元，较“债券通”开通前增长340%。

“近年来，人民银行会同内地金融管理部门推出并不断优化沪深港通、债券通、跨境理财通、互换通等安排，为海外投资者通过香港配置内地股票、债券以及香港市民购买内地理财产品提供了很多便利。”潘功胜表示。

1月24日，香港金融管理局宣布将“债券通”北向合作项下的人民币国债、政策性金融债券纳入人民币流动资金安排合资格抵押品名单。在浦发银行金融市场部总经理薛宏立看来，新举措丰富了“债券通”下境外机构投资境内人民币债券后的使用渠道，对于促进人民币债券流动性提升有着重大意义，增加了境内债券市场对境外投资者的吸引力。

下一步，人民银行将坚持统筹金融开放和安全，积极研究探索人民币债券担保品的更多应用场景，稳步扩大中国债券市场规则、规制、管理、标准等制度型开放。

(责编：郝帅、李楠桦)

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