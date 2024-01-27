全力做好春运服务保障 确保人民群众平安便捷出行
2024年01月27日08:55 | 来源：经济日报
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原标题：全力做好春运服务保障 确保人民群众平安便捷出行
新华社北京1月26日电 中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰26日在京检查综合运输春运工作。何立峰强调，春运事关千家万户阖家团圆和假日出行，是重要的政治任务和民生工程，党中央、国务院高度重视。各地区、各有关部门和交通运输企业要坚持以人民为中心，深入落实党中央、国务院决策部署，全力打造让人民群众满意的平安便捷温馨春运。
何立峰先后来到京平高速北务服务区、首都机场航站楼、北京火车站，听取关于春运工作情况的汇报，实地检查春运组织、安全保障、运输衔接、便民服务等工作，与候车候机和自驾出行旅客亲切交谈，慰问公安干警和交通运输行业干部职工，并通过他们向奋斗在春运一线的全体工作人员致以新春问候。
何立峰指出，今年春运发生结构性变化，客流量可能创历史新高，综合运输将面临较大压力。交通运输各部门各单位要统筹好发展和安全，加强研判，科学合理安排运力，千方百计满足客运需求，努力做好重点物资运输保障。要把安全作为一切工作的基础和前提，层层压实责任，加强对极端恶劣天气、地质灾害等的监测预警，认真做好安全隐患排查，坚决遏制重特大安全事故发生。要聚焦群众关切，细化实化便民服务举措。要关心关爱一线职工，努力为他们提供良好的工作和生活条件。
(责编：郝帅、李楠桦)
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