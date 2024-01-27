外贸“七连冠”凸显出口新优势
我国经济长期向好的趋势没有变，支撑高质量发展的要素条件还在不断集聚增多，尤其是外贸“七连冠”进一步夯实了外贸稳增长、提质量、增效益的基础，更多出口新优势正加快形成。
继2022年首破40万亿元大关后，我国外贸2023年再创新高，以41.76万亿元的贸易总额，连续7年保持全球第一，为维护全球产业链供应链稳定、推动世界经济疫后复苏，作出了不可或缺的贡献。
这是个有分量的“七连冠”。受疫情、地缘政治等多重因素叠加影响，世界经济复苏乏力，全球贸易整体表现低迷，疲弱的外需给我国出口带来了直接冲击。在此背景下，我国外贸顶住了外部压力、克服了内部困难，不仅实现了量的合理增长、份额的整体稳定，更在增长动能、区域布局等方面实现了质的有效提升，彰显了我国外贸的强劲韧性和综合竞争力。
这是个有定力的“七连冠”。得益于坚持不懈的转型升级，我国制造业在全球产业分工中的比较优势进一步巩固，出口动能更加丰富活跃。依托高端化、智能化、绿色化迭代，服装、家具、家电等“老三样”不断焕发生机；凭借新技术、新产品脱颖而出，新能源汽车、锂电池、光伏产品等“新三样”持续领跑市场，折射出中国制造转向中国创造的决心和实力。
这是个有活力的“七连冠”。外贸成绩单的取得，离不开每个外贸经营主体的辛勤努力。2023年，我国有进出口实绩的外贸主体首次突破60万家，达64.5万家，其中民营企业55.6万家，成为推动外贸高质量发展的生力军。面对风云变幻的国际市场，广大外贸经营主体锐意进取、迎难而上，积极抓订单、拓市场、谋发展，不断开辟外贸发展的新空间。
新的一年，我国外贸发展的外部环境依然严峻复杂，市场不确定性不稳定性还在上升，外贸实现平稳增长还会遇到很多困难，但更要看到，我国经济长期向好的趋势没有变，支撑高质量发展的要素条件还在不断集聚增多，尤其是外贸“七连冠”进一步夯实了外贸稳增长、提质量、增效益的基础，更多出口新优势正加快形成。
外贸政策优势将持续释放。近年来，党中央、国务院对外贸促稳提质进行了一系列部署，在优化提高营商环境、促进内外贸一体化发展、推动加工贸易持续发展等方面推出了一揽子组合拳，这些政策红利有望持续释放。同时，我国积极推动与共建“一带一路”国家之间的经贸往来，稳步推进高水平开放平台建设，为未来贸易增长创造了良好条件。
完整产业体系及超大规模市场优势将进一步显现。我国拥有全球最大规模中等收入群体，也是最具潜力的消费市场。我国产业门类齐全，制造业规模居世界首位，无论是大块头的船舶飞机，还是微不足道的小纽扣，“中国制造”总能满足不同市场的需求。近年来，越来越多的外贸企业开始加强供应链数字化、智能化管理，通过与供应商、物流服务商等建立紧密合作关系，以供应链的透明度和可靠性，持续提高出口效率。
自主品牌优势将被更广泛地认可。从过去的来料加工到中国品牌影响力的持续扩大，中国企业在自主创新中不断提高产品质量及技术含量，助力自主品牌出口持续增长。2023年，我国自主品牌产品出口增长了9.3%，出口目的地增至全球200多个国家和地区。与此同时，中国企业越来越重视可持续发展，绿色生产、低碳技术的加快应用，有望进一步提升中国品牌的竞争力。
客观地看，今年全球贸易预计还难以重返稳定增长轨道，我国外贸要实现量的合理增长和质的有效提升，需付出更大的努力。但只要巩固好稳增长基础，充分发挥自身优势，中国外贸高质量发展之路必将越走越宽广。
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