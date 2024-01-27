优化发展环境稳定预期释放活力
2023年是我国经济恢复发展的一年，国内需求持续释放，制造业投资稳中有升，“新三样”出口快速增长，国民经济稳健前行，总体保持回升向好态势，但仍存在有效需求不足、社会预期偏弱、风险隐患较多等挑战。相较大企业，小微企业体量小、抗风险能力弱，对宏观经济波动尤为敏感，从目前来看其生产经营仍面临一些困难，亟需大力改善发展环境，为小微企业提供有力、有效、有获得感的政策支持。
从2023年四季度小微企业运行指数看，有以下几个特点。一是小微指数呈现筑底企稳迹象。10月份至11月份，小微指数有所下降，但12月份指数扭转下降势头，趋于平稳。二是企业有信心，但对扩张持审慎态度。10月份至12月份，信心指数持续处于景气线上，反映出小微企业信心依然较为坚定，但扩张指数仍处于景气线下，说明企业扩张意愿仍有待加强。三是区域间分化明显。12月份，中南地区因市场需求扩张、绩效好转带动指数超过景气线，优于其他五个区域，西北、华北两地有小幅上涨。四是行业还在恢复发展中。建筑业、交通运输业指数12月份下滑幅度较大，这与当前行业需求减少、风险较大等因素有关。
小微企业业务同质化程度较高、现金流相对紧张，彼此间竞争激烈。在上游生产要素方面，房租、水电气网费用、人工成本等都是刚性支出，企业需按时支付。向下游供货时，一旦有效需求不足，为维持生存发展，企业就会相互压价“内卷”，使发展环境更具挑战性。通过综合施策降低经营成本，可以帮助企业“节流”、提高盈利水平，但只有扩大市场、创造更多订单需求，才能帮助企业“开源”，而这恰是提振企业信心的关键所在。
从调研情况看，困扰小微企业的问题主要集中在以下几个方面。一是要素成本高。因抵押物少，融资难融资贵难以有效解决；因竞争力弱，专业技术人才不好招、难留住；因外部环境复杂多变，原材料价格大幅波动；等等。二是市场机会少。这既有自身实力的原因，又有隐性歧视的原因，还有一些市场体系建设方面的问题。三是账款拖欠问题。小微企业为获取订单，可能主动给予合作方较长账期，也可能被迫接受账期延长，导致账款拖欠。一旦市场需求不足，账款拖欠问题会进一步加剧。这些问题需通盘考虑，逐步化解。
近期，各主要部门陆续推出一系列支持小微企业发展的政策，不断巩固稳中向好的态势。落实好中央经济工作会议精神，下一步要采取更加有力的综合性举措，稳定小微企业发展预期，释放小微企业活力。
第一，扩大有效需求。抓住需求这个“牛鼻子”，着力扩大有效需求，为小微企业创造更多市场机会。要推动消费从疫后恢复转向持续扩大，关键是优化消费环境，切实提高居民收入，让群众敢消费、愿消费。挖掘新兴消费增长点，如数字消费、健康消费等。支持跨境电商发展，鼓励小微企业借助跨境电商“走出去”。进一步扩大投资，通过产业关联效应为小微企业创造更多机会。
第二，降低要素成本。在充分发挥市场配置资源的决定性作用的同时，切实加大政策支持力度，把经营性成本降下来。用好金融科技手段和担保工具，扩大信贷惠及面，强化人才技能培训支持，丰富对口人才供给等。降低制度性交易成本，将支持小微企业和个体工商户发展的税费优惠政策落实到位，尽可能做到应享尽享、不申即享。
第三，持续清理拖欠账款。账款拖欠问题破坏了市场环境，加大了中小企业利息负担，加剧了资金紧张局面。针对账款拖欠类型，要抓住源头分门别类针对性解决。这是建设高标准市场体系的需要，也是形成诚信交易生态的需要。
第四，进一步优化营商环境。小微企业大多是民营企业，其发展离不开良好的营商环境。要发挥好民营企业沟通交流机制等作用，认真倾听小微企业的意见建议，着力规范监管执法、促进公平竞争、优化政务服务、加强政策解读，打通政策落实堵点，努力营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。
（作者系国务院发展研究中心企业研究所副所长）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 人民在线15周年伙伴大会在京举行
- 人民网北京1月26日电 （记者韦衍行）1月25日，人民在线15周年伙伴大会在人民日报社新媒体大厦举行，大会以“舆情领航十五载，数智赋能谱新篇”为主题，旨在邀请合作伙伴共话网络舆论新生态，把握数字经济发展新机遇，分享人民在线数智化升级的成果、产品体系以及发展规划，共迎数智未来广阔前景。 中国政策科学研究会会长、人民日报社原副总编辑马利致辞 中国政策科学研究会会长、人民日报社原副总编辑马利在致辞中对于人民在线做好新时代舆论工作提出三点期待。…
- 评论
- 关注