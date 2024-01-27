快舟火箭可复用技术试验箭垂直起降试验圆满成功
2024年01月27日13:21 | 来源：新华社
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图为垂直起降试验。（中国航天科工集团供图）
1月26日下午，中国航天科工航天三江所属火箭公司自主研发的快舟火箭可重复使用技术试验箭顺利完成垂直起降试验。
图为垂直起降试验。（中国航天科工集团供图）
本次试验采用火箭公司研发的液氧甲烷发动机，飞行时间22秒，空中悬停9秒，悬停高度精度0.15米，试验箭着陆姿态平稳，着陆位置精确，箭体状态良好，试验任务取得圆满成功。
本次试验的成功为快舟系列可重复使用液氧甲烷运载火箭的研制奠定了基础。（记者宋晨）
(责编：宋心蕊、杨光宇)
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