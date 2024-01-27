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2023年全国规模以上工业企业利润持续恢复

2024年01月27日16:05 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月27日电（记者魏玉坤）国家统计局27日发布的数据显示，2023年，全国规模以上工业企业利润比上年下降2.3%，降幅比上年收窄1.7个百分点，继续保持恢复态势。

　　国家统计局工业司统计师于卫宁表示，从年内走势看，规上工业企业累计利润从2023年1至2月份同比下降22.9%逐月回升至全年下降2.3%，利润降幅大幅收窄。分季度看，2023年一、二季度规上工业企业利润同比分别下降21.4%、12.7%，三、四季度分别增长7.7%、16.2%，利润由降转增，并实现较快增长。从当月增速看，自2023年8月份以来，规上工业企业利润连续5个月实现正增长。

　　工业企业营收水平稳步回升。2023年，规上工业企业营业收入比上年增长1.1%，累计营收增速连续5个月回升。其中，四季度营业收入同比增长3.2%，增速比三季度加快2.9个百分点。

　　超六成行业全年利润实现增长，七成行业利润呈回升态势。2023年，在41个工业大类行业中，有27个行业利润比上年增长，利润增长面为65.9%，比上年扩大12.2个百分点；有29个行业全年利润增速比1至11月份加快或降幅收窄、由降转增，呈回升态势，占70.7%。

　　装备制造业利润增长加快。2023年装备制造业利润实现正增长，增速为4.1%，比上年加快2.4个百分点；拉动规上工业利润增长1.4个百分点，比上年提高0.8个百分点，对工业企业利润恢复的支撑作用进一步增强。

　　原材料、消费品行业利润降幅收窄，电气水行业利润快速增长。2023年，原材料制造业利润降幅比上年大幅收窄17.8个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业利润比上年增长54.7%。

　　于卫宁说，总体看，2023年工业企业利润保持恢复态势。下阶段，要继续深入贯彻落实中央经济工作会议精神，着力扩大国内需求，激发各类经营主体活力，加快构建现代化产业体系，不断巩固增强回升向好态势，持续推动工业经济高质量发展。

(责编：宋心蕊、杨光宇)
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