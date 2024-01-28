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“小数据”折射“大经济” 春运里的中国生机勃勃

2024年01月28日08:31 | 来源：央视网
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原标题：“小数据”折射“大经济” 春运里的中国生机勃勃

　　今天(1月27日)是春运的第二天。我们通过一组数据来看看春运出行热度。

　　昨天也就是春运首日，全社会跨区域人员流动量预计18283万人次。具体来看，铁路发送旅客1106.3万人次，公路人员流动量预计16971万人次，其中，公路自驾出行量14265万人次；民航客运量206.61万人次。

　　截至昨天，春运期间，国内航线机票预订量超过2600万张。北京、上海、广州、成都、深圳、昆明、海口、哈尔滨、杭州、西安是人们前往的热门目的地。

　　今天，铁路预计发送旅客1220万人次，其中，长三角铁路预计发送旅客270万人次，广东地区将增开前往武汉、贵阳、长沙等热门方向列车。今天，全国公路运行正常，民航预计运输旅客203万人次，水路客运量预计60余万人次。

　　广州出发的铁路车票最为抢手

　　根据12306数据平台的候补票情况，目前，从广州出发至武汉、重庆，北京至哈尔滨、深圳至重庆、广州至赣州等线路的旅客正在为未来出行紧张抢票。特别是从广州出发的车票最为抢手。

　　铁路12306“候补”功能方便购票

　　在这里我们提醒您，今年，在12306手机App上，可以像设置闹钟一样设置购票提醒。新上线的候补备选功能，可以选择预售期内的3个不同期、60个不同时间车次的组合，选择接受新增列车，候补成功率会更高。我们希望每位旅客都能顺利获得心仪的车票，安心启程。

　　截至1月26日国内航线机票预订量超2600万张

　　根据航旅纵横订票数据显示，截至昨天，春运期间，国内航线机票预订量超过2600万张。北京、上海、广州、成都、深圳、昆明、海口、哈尔滨、杭州、西安是人们前往的热门目的地。

　　在众多航线中，北京广州间、上海广州间、上海北京间、北京深圳间、北京三亚间、北京成都间、上海深圳间、北京海口间、上海成都间、上海哈尔滨间是人们的热门之选。哈尔滨以其独特的冰雪文化迅速崛起为新晋热门航线目的地。

　　27日14时前全国大部地区天气较好

　　天气状况对航班舒适性和准时性有着直接影响。我们通过飞常准天气预警数据了解到，预计到今天下午2时前，全国大部分地区天气较好，共有41个机场发布轻度雾、霾、雪等天气预警。

　　受天气影响，重庆仙女山、重庆巫山、康定、安庆天柱山、神农架红坪等机场有跑道关闭；哈尔滨太平机场发布冻雾预警，能见度低于1000米，可能出现航班延误，有出行安排的旅客需要及时关注航班信息更新，以免耽误行程。

　　铁路部门实行“一日一图” 加开多趟临客

　　今年春运，西宁火车站客流以务工流、探亲流和学生流为主，主要目的地为北京、上海、西安、郑州、成都等地。青藏铁路集团公司根据客流情况实行“一日一图”，加开多趟临时旅客列车。西宁站还增加了充电桩、热水宝等暖心服务措施，为春运增添温暖。

　　宁夏：增开高峰线动车组 让旅客出行更高效便捷

　　春运首日，银川火车站通过增开高峰线动车组，举办丰富多彩的文艺活动，多措并举服务群众出行。

　　银川火车站根据车票预售情况，增开高峰线动车组，让群众出行有更多选择。同时，为了让旅客出行更加高效便捷，银川火车站持续优化急客“绿色快速”通道、重点旅客“绿色”通道和中转换乘通道，在售票厅、候车室服务中心等处所安排工作人员，提供专属服务。

　　在候车大厅，由铁路职工自己编排的舞蹈、独唱、古筝、出行安全常识等节目，不仅丰富了旅客的候车时间，也为旅客带去了新春的祝福。

(责编：杨虞波罗、陈键)
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