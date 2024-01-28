新华社记者任军、顾小立

原标题：开年经济观察丨从“千丝万缕”走向“千变万化”——在“中国轻纺城”感受科技力量

一根丝、一块布“织”入先进科技，会带来多少种可能？

开年之际，记者走进浙江绍兴柯桥区的中国轻纺城集群。

穿行在店铺林立的轻纺城里，犹如置身布匹的海洋。在这里，随处可以遇到能独立开发特色面料的实力商家。

在东区一家名为“衣上”的店铺内，销售经理罗立琴拿起一块名为“竹丝缎”的样布说，它将绿色环保的竹纤维和抗皱性强的聚酯纤维织在一起，不仅细腻光滑，还能透气吸湿、抗菌防皱。

“一些功能性面料研发长达半年。虽然研发成本较高，但产品附加值高才更有竞争力。”这家店铺的面料开发总监龙平告诉记者。

依靠科技创新增强产品竞争力，早已成为3万多家经营户的共识。

“去年，我们与国家石墨烯创新中心共同研发集抗紫外线、抑菌、抗静电、远红外、吸湿、速干等功能于一体的石墨烯科技环保面料。”位于轻纺城坯布市场的绍兴汉途纺织品有限公司总经理朱宇告诉记者。

这家公司将功能性面料作为新增长点，去年总销售额同比增长53%。“这段时间，工厂800台织布机连轴转，订单已排到4月份。”朱宇说。

尽管面临需求不足等诸多挑战，中国轻纺城仍交出一份亮眼的成绩单。2023年，中国轻纺城市场群成交额超2700亿元，同比增长8.22%，“线上线下”两个市场成交额超3600亿元；柯桥区纺织品出口额达1094亿元，同比增长5.15%。

如今，向高端面料挺进、打造面料品牌成为众多布商的目标。在万姿科技有限公司的一楼展厅，用索罗娜环保纱线、TR无胆防绒、TAC三醋酸、中空纱等高端面料制作的样衣一字排开。

“这件羽绒服的面料集低静电、防风拒水、高透气透湿性等功能于一身，很受高端羽绒服成衣品牌的青睐。”万姿科技有限公司总裁叶时平说，“我们正在推进面料品牌建设。每件由万姿面料制作的成衣都会挂上专属面料吊牌，这让面料也拥有了‘身份证’。”

纺织面料行业素来竞争激烈，如何在稳固线下的基础上不断拓展线上展销渠道，是布商们面临的挑战。

利用一款名为Style3D的设计软件，浙江捷信纺织科技有限公司已经对几千款印花图案进行数字化，制作了近百件数字样衣，并用AI数字人模特进行虚拟走秀，从而更直观地在线上展示布料。“为了提高面料销量，我们往往会制作一些样衣。如今通过样衣数字化，可以帮助更多无法到现场看布的面料批发商、成衣商感受布料效果。”公司总经理刘化海告诉记者。

在柯桥，“千丝万缕”既可织布做衣，也可变身为全新材料，投身更广阔的工业天地。

走进浙江梅盛新材料有限公司，办公室主任李小强拿起一块灰色的仿麂皮样布，向记者介绍说，“这是聚氨酯超纤革，不仅轻，透气性好，还能阻燃。这种材料已经运用到多款电动汽车的内饰中。”

李小强说，公司正和浙江省现代纺织技术创新中心进行密切合作。

在这个技术创新中心，记者看到了“一根丝”的无限可能：高强度的防弹衣，医用人类心脏“血管”，可以隔热、隔音、阻燃、防潮的航空级玻璃纤维棉毡，能在深海系泊工程中使用30年的特种缆绳……这些神奇的产品已被广泛应用于航空航天、海洋装备、医药等领域。

“科技创新对纺织产业附加值提升的作用不可估量。”浙江省现代纺织技术创新中心负责人说，自2022年7月成立以来，中心已联合企事业单位开展了80余项关键技术攻关，为数百家企业提供了形式多样的服务。

既可为传统面料增加新功能，又可化身新型材料上天入海——

科技力量正不断推动纺织行业产业链、供应链提质增效，带来业态更新与价值延伸，创造出更多“布”可能。

(责编：杨虞波罗、陈键)

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