原标题：新型锂电池5分钟内完成充电

美国康奈尔大学科学家研制出一款新型锂电池，可在5分钟内完成充电，速度快于市场上其他同类电池，且历经数千次充放电循环后仍能保持性能稳定，有望缓解电动车驾驶员的“里程焦虑”。相关论文发表于最新一期《焦耳》杂志。

锂离子电池是目前最受欢迎的为电动汽车和智能手机供电的方式之一。锂电池重量轻、可靠且相对节能，但它们往往需要数小时才能完成充电，而且缺乏处理大电涌的能力。在最新研究中，科学家们确定了一种独特的铟阳极材料，它可与锂离子电池内的阴极材料有效配对。在此基础上，他们制造出了一种能在5分钟快速完成充电且缓慢放电的电池。

研究人员解释说，为设计出最新电池，他们专注于电化学反应动力学，确定铟是一种极具潜力的快速充电材料。铟是软金属，主要用于制造触摸屏显示器和太阳能电池板的氧化铟锡涂层，也被用作低温焊料中铅的替代品。

新研究表明，铟作为电池阳极拥有两个关键特性：极低的迁移能量势垒，使离子能在固态中快速扩散；减少与阳极中离子的交换电流密度，减缓表面反应——这两大特性结合，对于快速充电和长时间储存电能至关重要。

此项创新的关键在于，使电池阳极处的金属离子自由移动，找到正确的配置，然后才参与电荷存储反应。如此一来，在每个充电周期，电极都处于稳定状态，从而使新电池在数千个充放电周期保持稳定。

研究人员表示，这项技术与无线感应充电道路相结合，有望缩小电池的尺寸和成本，使电动交通成为司机更可行的选择。但铟很重，他们希望借助人工智能工具，发掘更好的电池阳极。

(责编：杨虞波罗、陈键)

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