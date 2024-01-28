新华社北京1月28日电（记者刘羽佳、姚均芳）记者28日从中国证监会获悉，为贯彻以投资者为本的监管理念，加强对限售股出借的监管，证监会经充分论证评估，进一步优化了融券机制。具体包括：一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。

因涉及系统调整等因素，第一项措施自1月29日起实施，第二项措施自3月18日起实施。

同日，上交所和深交所分别发布《关于暂停战略投资者在承诺的持有期限内出借获配股票的通知》。通知指出，为进一步优化融券制度，经中国证监会批准，上交所、深交所决定暂停战略投资者在承诺的持有期限内出借获配股票。通知实施前尚未了结的出借合约到期不得展期。通知自2024年1月29日起施行。

(责编：胡永秋、袁勃)

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