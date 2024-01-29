本报记者 昝秀丽

原标题：加强对限售股出借监管 融券机制进一步优化

证监会1月28日消息，进一步优化融券机制。沪深交易所、中证金融当日发布相关业务通知。中国证券报记者了解到，此次进一步优化融券机制，加强对限售股出借的监管，是证监会经过充分论证评估后采取的举措。

在业内人士看来，此次融券规则调整，重点回应投资者关心的限售股出借等问题，进一步健全融资融券制度，充分体现以投资者为本的理念。

采取两项针对性措施

据介绍，此次融券规则调整，主要采取两项针对性措施收紧转融券机制。

一是全面暂停限售股出借，更好地稳定投资者预期。

有头部券商人士认为，为进一步加强对限售股的监管，证监会经充分评估论证，决定阶段性全面暂停限售股出借，将更好地稳定投资者预期，严防通过限售股出借变相违规减持等行为。

二是降低转融券效率，适当制约机构运用工具优势。

此前，投资者使用约定申报出借，出借的证券盘中可以实时到达证券公司，供融券投资者实时卖出。本次将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，降低融券效率。特别是，前一日的出借信息通过交易所和中证金融网站公开，次日起可用于融券，给投资者更充足的时间消化市场信息，有利于维护公开公平公正的市场秩序。

在上述券商人士看来，转融券业务自2013年试点运行10余年来稳步发展，特别是配合注册制改革，推出市场化转融券约定申报，允许交易双方自主协商出借期限、费率和数量，借入的证券实时可用，这一机制在丰富券源供给、促进价格发现、平抑市场波动方面发挥了积极作用。继前期调整融资融券保证金比例、限制高管战投出借后，此次全面暂停限售股出借，并降低融券效率，有利于发挥融资融券功能，依法维护市场秩序，保护广大投资者合法权益。

充分体现以投资者为本的理念

业内人士普遍感受到，此次全面暂停限售股出借，充分体现以投资者为本的理念。

刚刚结束的证监会2024年系统工作会议明确提出，从维护市场公平性出发，系统梳理评估资本市场关键制度安排，重点完善发行定价、量化交易、融券等监管规则，旗帜鲜明地体现优先保护投资者特别是投资者合法权益的监管理念。

“此次融券规则调整，重点回应了投资者关心的限售股出借等问题，进一步健全融资融券制度，充分体现以投资者为本的理念。”券商人士说。

值得一提的是，融券规则优化调整出台，释放出当前“稳市场、稳信心”加快落实、争取尽早见效的信号。

“此次全面暂停限售股出借，是积极迅速落实国务院常务会议、证监会2024年系统工作会议等的重要体现，速度之快、效率之高值得点赞。”上述券商人士说。

战略投资者出借余额降幅近四成

2023年10月，证监会取消上市公司高管及核心员工通过参与战略配售设立的专项资产管理计划出借，并限制其他战略投资者在上市初期的出借方式和比例。

记者了解到，该项新规实施以来，战略投资者出借余额降幅近四成，取得良好效果。

在总结前期优化融券机制安排经验基础上，按照“稳妥推进、分步实施”的思路，此次证监会优化融券机制，主要体现以下监管意图：一方面，突出公平合理，降低融券效率，制约机构在信息、工具运用方面的优势，给投资者更充足的时间消化市场信息，营造更加公平的市场秩序；另一方面，突出从严监管，阶段性限制所有限售股出借，进一步加强对限售股融券监管，同时坚决打击借融券之名行绕道减持、套现之实的违法违规行为。

据悉，下一步，证监会将持续强化监管，把制度的公平性放在更加突出位置，及时总结评估运行效果，依法维护市场秩序，切实保护广大投资者的合法权益。

(责编：方经纶、陈键)

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