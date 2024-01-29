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加快自立自强步伐，中国科协对外广泛征集科学难题

2024年01月29日08:58 | 来源：环球网
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原标题：加快自立自强步伐，中国科协对外广泛征集科学难题

　　回顾近期的全球市场，随着各类产品竞争的日趋激烈，无论是一国产业还是某个企业，都比以往更需要创新的技术和深厚的研发能力，以此加速布局，在残酷的比拼中抢占宝贵的发展先机。

　　经过多年的快速发展，如今中国已成为世界技术创新的高地，但是“大”不一定等于“强”，目前仍有部分核心技术、领域存在“卡脖子”的问题。而突破“卡脖子”技术，将是我们从科技大国到科技强国迈进的必经之路。

　　作为中国科技界的风向标，1月25日，中国科协组织动员全国学会、学会联合体、企业科协和高校科协，面向国内外科技组织和科技工作者，征集全球共同关注的前沿科学问题、工程技术难题和产业技术问题。

　　据悉，征集范围覆盖所有自然科学与工程技术领域，重点征集数理化基础科学、生命健康（含医学）、地球科学（含深地深海）、生态环境、制造科技、信息科技、先进材料、资源能源、农业科技（含食品）、空天科技等10个科技领域和其他前沿交叉领域，征集截止至2024年3月20日24时。

　　记者了解到，此次活动的涉及面非常广泛，不仅鼓励定向邀请中国科协副主席等本领域有战略眼光、全球视野的科学家、工程师、技术人才提出问题，还鼓励通过文献检索、数据分析、召开研讨会等多种方式提出问题，并鼓励从推荐单位的问题库中筛选推荐问题。

　　与此同时，在活动过程中，专家将进行严格把关，从前沿性、引领性、创新性、战略性对征集的问题进行遴选、凝练和把关，对相关材料进行保密审查并提出审查意见。后续经专家推荐委员会充分研讨审定，推荐单位或专家推荐委员会负责人签字同意后，将推荐材料通过活动专题网站（scique.kczg.org.cn）按照相关要求上传提交。

　　为了能更精准地了解各行各业存在的科技难题，中国科协在本次活动中，一方面要求各单位提出的问题应具体化，聚焦“点”上；另一方面各单位建立长效机制，建立常态化的问题难题征集、评选、发布机制，形成本领域问题库；此外还应对发布的问题难题持续跟踪评估，推动广大科技工作者围绕问题难题开展协同攻关。

　　按照规划，中国科协将组建专家委员会，对推荐问题进行遴选评议，最终遴选10个前沿科学问题、10个工程技术难题和10个产业技术问题面向社会发布，并推动成果应用，以此进一步加强科技前瞻研判，引领原创性科研攻关，推进高水平科技自立自强。

(责编：方经纶、陈键)
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