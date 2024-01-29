本报记者 李梦一 陈 瑜

原标题：“嘉庚”号：节后起航再探深蓝

海浪轻抚着高崎码头，远远望去，一艘蓝色船身的科考船静静停泊。春节临近，辛苦了一年的厦门大学“嘉庚”号科考船迎来了难得的休整机会。

“择日不如撞日，我刚出差回来。”沿着窄窄的舷梯登船，厦门大学科考船运行管理中心主任、“嘉庚”号科考船建造项目技术总负责人王海黎热情地招呼着科技日报记者。

2010年，王海黎义无反顾从世界顶级海洋研究所辞职回国，只因母校厦门大学的一声召唤。

从2010年到2017年，整整7年，王海黎将全部心力都投入到“嘉庚”号上。“从全世界来看，3000吨级的科考船达到现在这样一个综合作业能力，装载这么多先进的科考设备，并不容易做到。”他很自豪。

坐在狭窄的集装箱里操控水下机器人（ROV）的年轻工程师叫伍鑫，他是2021年加入“嘉庚”号海上探测部的。这台ROV是他的新朋友。作为操作手，早在研发阶段，伍鑫就已经驻扎在研究所里，学习钻研ROV的操作方法。

“这台机器是今年年初刚送来的，能下到水下6000米。我要抓紧测试，它可是我们‘嘉庚’号日后进行深海科学调查的主角之一。”伍鑫笑着说。

ROV是个主体为黄色的大家伙。它是科考船上重要的科学调查装备之一，配备有能够进行水下抓取样品的多功能机械手，同时具有视觉和感知系统，能够将海底观测数据实时传回控制室。

“伸出机械臂，旋转触手，抓取样品。”一声声口令铿锵有力，从对讲机中传出。探测部的蔡建南工程师站在ROV旁边，正在对机械手的角度进行调整。

发出口令操作科考装置、协助设备入水以及对设备进行日常保养，是海上探测部的日常工作。

“因为我们年后很快就要出海，有一个航次要调试水下机器人，所以我们要抓紧时间在春节前把这台机器调试好，这样大年初八初九就可以准备海试了。”对于新的航程，蔡建南充满期待。

王海黎告诉记者，今年“嘉庚”号在海上的时间大约为280天，航次比去年增加了不少。“可能每一个航次时间没那么长，但航次来源比较多样化，人员构成也比较多样化。”他补充说。

这也契合王海黎针对“嘉庚”号提出的“共享”理念——希望将这个移动的海上实验室共享给任何一家有需求的科研单位，也共享给不同年龄层次的科研工作者，包括大学生。“哪怕100个人里面有1个人受到影响，立志做海洋科学研究，几十年下来，这个数字也不容小觑。”王海黎说。

(责编：方经纶、陈键)

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