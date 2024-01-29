本报记者 夏先清 杨子佩

原标题：老把式用上高科技

“原来都是靠天吃饭，现在俺手机上有‘遥控’，种地心里更有数了。”1月23日，河南省郸城县城郊乡谷集行政村杨小寨村62岁的杨东贤站在地头，打开手机上的“智慧农业”APP，实时监测各个田块墒情和小麦生长情况。

杨东贤自幼跟着爷爷、父亲割麦、打场、晒粮，逐渐成为一名会种地的老把式。如今他流转土地1000多亩，一个人就能轻松管理。这全靠农田里有了高科技，通过智慧农业管控，让他这个老把式变成了新农人。

说话间，老杨按照“智慧农业”APP上的定位来到了麦田间，弯下腰拨开麦苗上的积雪，用手指插进土里察看墒情，又随手拔一束麦苗向记者展示，“你看这一粒麦籽已经分出4个蘖了，多亏了咱这高科技”。

作为河南周口国家农高区所在地，郸城县163.7万亩耕地中，建成152.7万亩高标准农田，其中包括30万亩高标准农田示范区。郸城委托中国科学院主导设计，利用卫星监测、现场监控、智能农机操作，实现了“耕种管收”全流程数字控制，有力保障了粮食安全。通过数字农田建设，耕作成本减少5%至15%，生产效率提高10%至20%，机械化水平提升15%至20%，亩均粮食产量提升230斤，亩均增收310元，“靠天田”变成了“高产田”，有力推动了传统农业向现代农业转型。

“寸麦不怕水，尺麦怕寸水。湿不死干死，冻不死抽死。”老杨一边熟练地念着谚语，一边让记者看他手机上的智能提示记录。“2023年12月1日，小麦墒情：旱。12月2日、3日，自助浇水全覆盖。多亏了自动化设备第一时间提醒俺浇水。”原来，在豫东一带，冬小麦越冬之前，至少要浇灌一次越冬水，保证土壤含有足够的水分。

“三、二、一，起飞！”来到地头，杨东贤操作一台无人机加速转动旋翼，在麦田上方向前飞行，均匀播撒着越冬肥料。“这几年我学会了无人机操作技术，耕地、打药、施肥，全都靠它。”

“你看这机井，用手机可以操控，还可以在自动喷灌机上刷灌溉卡，田间的喷灌设备就自动开始浇水了。”谷集行政村机井管护员邢守中介绍，原来每人每天只能浇5亩地，现在机器1天能浇400多亩，省工省时又省水。

“有了高标准农田，种粮大户对农业技术的需求更迫切了。全县流转5000亩以上的种植大户就有10多户。每次培训，大家的积极性都很高。”郸城县高级农艺师袁文先作为高标准农田的技术指导，每月都要开展几次实地培训，为农户讲解防病虫害、测土配方施肥等技术。随着粮食种植水平不断提升，科技种田受到越来越多农民认可。

“不看天气看科技，新型农民更神气。”渠相通、路相连、旱能浇、涝能排……先进的农业机械减轻了农户的劳动强度，土壤质量的改善和科学施肥技术的应用，也使农作物的抗病能力和产量显著提升。郸城县连年粮食产量突破24亿斤，成为了全国知名的产粮大县。

(责编：方经纶、陈键)

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