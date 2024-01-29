原标题：联通爱心专列发车 用爱温暖回家路

“没想到免费送我们回家，还给我们准备了礼包，真的很高兴。”“有专人专门指引我上车，真的都很放心、省心！”“出来工作一年了，忙忙碌碌一整年没有抽时间回家看看，现在一想到马上就能与家人一起过年，就特别开心特别激动！”一位位乘坐联通爱心专列的旅客开心地说。

1月26日，由中国联通、铁路12306联合主办，中国联通深圳市分公司、广铁集团深圳车站联合承办的“联通你我 幸福到家”爱心专列发车仪式圆满举行，由深圳开往长沙的K6616次联通爱心专列在深圳站顺利发车。在春节来临之际，这趟承载着1000名粤港澳大湾区高质量发展的践行者、建设者的爱心专列，踏上一条暖心的回家之路。

据了解，联通爱心专列是在不影响原有客运调度的前提下，经中国联通、铁路12306双方探讨协调，特别加开的班次，旨在帮助更多用户带着满满的幸福和温暖回到亲人身边。在爱心专列上，联通还为旅客贴心准备了暖心礼包，包括饮用水、食品、春联等，让旅客朋友带着满满的祝福、暖暖的心意，开启温暖回家路，过一个幸福、美满、团圆的春节。

此外，中国联通深圳市分公司联合广铁集团深圳车站还在春运期间组织开展“联合服务送爱心”志愿服务活动，组织志愿者们在深圳站、深圳北站、深圳东站、福田站为广大旅客提供爱心通信、站内指引等贴心服务，让返乡、返工的旅客都能感受到深圳这座城市的暖意和善意。

让人民生活幸福是“国之大者”，以客户为中心是“企之所责”。中国联通将始终坚守“人民邮电为人民”的宗旨，厚植为民情怀，持续推进高品质服务行动计划，提供有温度、有速度、有深度的通信服务，让信息通信技术、服务和发展成果惠及更多人民群众，不断满足人民对美好信息生活的向往。

(责编：曹淼、李源)

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