新华社上海1月29日电（记者王永前、何欣荣）长三角一体化发展上升为国家战略五年多来，强劲活跃的增长极功能不断巩固提升。根据三省一市政府工作报告披露的数据，2023年上海、江苏、浙江和安徽的经济总量突破30万亿元大关，对全国高质量发展的支撑作用进一步增强。

长三角是中国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一。2018年以来，长三角GDP占全国的比重始终保持在24%左右，呈稳定发展态势。三省一市以4%的国土面积，创造了全国近四分之一的经济总量。

最新发布的统计数据显示，2023年上海GDP达4.72万亿元，江苏GDP达12.82万亿元，浙江GDP达8.26万亿元，安徽GDP达4.71万亿元，区域经济总量突破30万亿元大关。

不仅经济总量实现突破，长三角区域在加快创新发展、优化经济结构方面取得的进展也可圈可点：2023年上海有58个10亿元以上重大产业项目开工建设，C919国产大型客机、首艘国产大型邮轮实现商业运营；江苏制造业高质量发展指数达91.9，位居全国第一；浙江数字经济核心产业制造业增加值同比增长8.3%；安徽省新能源汽车产量86.8万辆，同比增长60.5%。

上海社会科学院副院长王振说：“2023年以来，三省一市聚力推进区域一体化发展体制机制改革创新，集合区域科技力量，聚焦集成电路、生物医药、人工智能等重点领域和关键环节，共建区域科技创新共同体，取得了一系列突破性成果。”

持续推进长三角高质量一体化发展，三省一市都提出了新举措。如上海提出，2024年将加快建设G60科创走廊、沿沪宁产业创新带，合力打造长三角区域发展共同体；江苏提出，规划建设长江口产业创新协同区，推动沿海港口与上海国际航运中心枢纽融合发展；浙江省提出，加快建设长三角航空货运枢纽、长三角中欧班列集结中心、通苏嘉甬铁路等项目。安徽省提出，加强生态环境共保联治，启动建设长三角（安徽）生态绿色康养基地。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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