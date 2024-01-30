本报记者 冯其予

原标题：商务运行基本盘保持稳定

2023年，我国消费、外贸和双向投资保持基本稳定，为国民经济回升向好作出积极贡献。全年商务运行总体平稳，高质量发展迈出新步伐。

“保稳、提质、增能”特征凸显

2023年，商务工作可用“保稳、提质、增能”来概括。

——保稳。看消费，社会消费品零售总额创历史新高，2023年最终消费支出对经济增长贡献率达82.5%。看外贸，货物进出口在高基数基础上以人民币计实现正增长，出口国际市场份额稳定在14%左右。看双向投资，实际使用外资规模为历史第三高，对外非金融类直接投资以人民币计增长16.7%。

——提质。消费提质，我国网上零售额增长11%，继续保持较快增速；服务零售额增长20%，展现出较大的增长潜力。外贸提质，我国中间品进出口占比达到61.1%，保持在历史高位；民营企业进出口占比提升3.1个百分点，达到53.5%。双向投资方面，高技术产业、制造业吸引外资占比有所提升；制造业、批发和零售业对外投资增速高于平均水平，绿色化、数字化等领域对外投资合作不断扩大。

——增能。发展新动能不断涌现，实物商品网上零售额占社零比重增至27.6%，创历史新高；绿色、健康、智能产品、国货“潮品”备受青睐，成为新消费热点；汽车出口增长超过50%，跨境电商出口增长19.6%；新设外资企业数量增长39.7%。

外贸结构不断优化

2023年，我国外贸进出口总额达到41.76万亿元，展现出较强韧性。

纵向看，在2022年的高基数上，进出口规模实现了0.2%的正增长，比疫情前的2019年增长30%以上。

横向看，联合国贸发会议预测，2023年全球货物贸易额下降7.5%，对比之下，我国外贸表现好于全球整体水平，也好于大多数主要经济体。

外贸结构不断优化，突出表现在两个“首次突破”。一是新能源汽车、光伏产品、锂电池等“新三样”产品出口首次突破1万亿元，增长了近30%。二是有进出口实绩的经营主体首次突破60万家，达到64.5万家。

2023年，我国实际使用外资1632.5亿美元，折合人民币为1.13万亿元，虽然同比出现下降，但规模仅次于2021年、2022年，处于历史第三高。同时，高技术产业引资占比达到37.4%，比2022年提高了1.3个百分点，占比创历史新高。

商务部部长王文涛表示，短期外资数据出现一些波动，这是符合经济规律的正常现象。中国经济长期向好的基本面没有改变，特别是坚持对外开放的基本国策，始终敞开怀抱，真心欢迎各国企业投资中国。

消费市场回升向好

中央经济工作会议提出，要推动消费从疫后恢复转向持续扩大。围绕“持续扩大”，商务部提出2024年将以“消费促进年”为主线，举办各类消费促进活动，营造浓厚消费氛围，为居民提供更多元、更丰富的消费体验，增强消费市场回升势头。

推动汽车、家电等以旧换新是今年促消费的重点之一。当前，我国汽车和家电市场已从单纯的“增量时代”进入到“增量和存量并重时代”。汽车、家电等消费品以旧换新是一项系统工程，需要产供销、上下游、政企民、线上线下协同联动、综合施策。商务部将加强支持引导，以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，推动打通以旧换新的难点堵点，稳定和扩大传统消费，更好地满足消费品换新升级需要。

近年来，国货和“潮品”两者的跨界交融，碰撞出居民生活和消费的新热点。今年，商务部将持续关注国货“潮品”的消费，通过办好“老字号嘉年华”和“老字号数字博物馆”等活动，推动老字号保护传承和创新发展。

此外，我国城市和农村的消费环境、流通设施发展水平不同，需要采取不同方式、政策指导和推进。在城市，将继续推动国际消费中心城市培育建设，逐步完善以步行街为引领、智慧商圈为支撑、便民生活圈为基础的城市商业体系，不断提升城市的消费能级。在农村，将加快补齐乡村商业短板，构建设施完善、双向顺畅的农村流通网络，促进工业品“下乡”和农产品“进城”，持续释放农村的消费潜力。

(责编：方经纶、陈键)

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