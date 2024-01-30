人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

商务运行基本盘保持稳定

本报记者 冯其予
2024年01月30日08:34 | 来源：经济日报
小字号

原标题：商务运行基本盘保持稳定

　　2023年，我国消费、外贸和双向投资保持基本稳定，为国民经济回升向好作出积极贡献。全年商务运行总体平稳，高质量发展迈出新步伐。

　　“保稳、提质、增能”特征凸显

　　2023年，商务工作可用“保稳、提质、增能”来概括。

　　——保稳。看消费，社会消费品零售总额创历史新高，2023年最终消费支出对经济增长贡献率达82.5%。看外贸，货物进出口在高基数基础上以人民币计实现正增长，出口国际市场份额稳定在14%左右。看双向投资，实际使用外资规模为历史第三高，对外非金融类直接投资以人民币计增长16.7%。

　　——提质。消费提质，我国网上零售额增长11%，继续保持较快增速；服务零售额增长20%，展现出较大的增长潜力。外贸提质，我国中间品进出口占比达到61.1%，保持在历史高位；民营企业进出口占比提升3.1个百分点，达到53.5%。双向投资方面，高技术产业、制造业吸引外资占比有所提升；制造业、批发和零售业对外投资增速高于平均水平，绿色化、数字化等领域对外投资合作不断扩大。

　　——增能。发展新动能不断涌现，实物商品网上零售额占社零比重增至27.6%，创历史新高；绿色、健康、智能产品、国货“潮品”备受青睐，成为新消费热点；汽车出口增长超过50%，跨境电商出口增长19.6%；新设外资企业数量增长39.7%。

　　外贸结构不断优化

　　2023年，我国外贸进出口总额达到41.76万亿元，展现出较强韧性。

　　纵向看，在2022年的高基数上，进出口规模实现了0.2%的正增长，比疫情前的2019年增长30%以上。

　　横向看，联合国贸发会议预测，2023年全球货物贸易额下降7.5%，对比之下，我国外贸表现好于全球整体水平，也好于大多数主要经济体。

　　外贸结构不断优化，突出表现在两个“首次突破”。一是新能源汽车、光伏产品、锂电池等“新三样”产品出口首次突破1万亿元，增长了近30%。二是有进出口实绩的经营主体首次突破60万家，达到64.5万家。

　　2023年，我国实际使用外资1632.5亿美元，折合人民币为1.13万亿元，虽然同比出现下降，但规模仅次于2021年、2022年，处于历史第三高。同时，高技术产业引资占比达到37.4%，比2022年提高了1.3个百分点，占比创历史新高。

　　商务部部长王文涛表示，短期外资数据出现一些波动，这是符合经济规律的正常现象。中国经济长期向好的基本面没有改变，特别是坚持对外开放的基本国策，始终敞开怀抱，真心欢迎各国企业投资中国。

　　消费市场回升向好

　　中央经济工作会议提出，要推动消费从疫后恢复转向持续扩大。围绕“持续扩大”，商务部提出2024年将以“消费促进年”为主线，举办各类消费促进活动，营造浓厚消费氛围，为居民提供更多元、更丰富的消费体验，增强消费市场回升势头。

　　推动汽车、家电等以旧换新是今年促消费的重点之一。当前，我国汽车和家电市场已从单纯的“增量时代”进入到“增量和存量并重时代”。汽车、家电等消费品以旧换新是一项系统工程，需要产供销、上下游、政企民、线上线下协同联动、综合施策。商务部将加强支持引导，以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，推动打通以旧换新的难点堵点，稳定和扩大传统消费，更好地满足消费品换新升级需要。

　　近年来，国货和“潮品”两者的跨界交融，碰撞出居民生活和消费的新热点。今年，商务部将持续关注国货“潮品”的消费，通过办好“老字号嘉年华”和“老字号数字博物馆”等活动，推动老字号保护传承和创新发展。

　　此外，我国城市和农村的消费环境、流通设施发展水平不同，需要采取不同方式、政策指导和推进。在城市，将继续推动国际消费中心城市培育建设，逐步完善以步行街为引领、智慧商圈为支撑、便民生活圈为基础的城市商业体系，不断提升城市的消费能级。在农村，将加快补齐乡村商业短板，构建设施完善、双向顺畅的农村流通网络，促进工业品“下乡”和农产品“进城”，持续释放农村的消费潜力。

(责编：方经纶、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国林科院转化林草新品种等科技成果525项
　　人民网北京1月29日电（欧阳易佳）中国林业科学研究院（以下简称“中国林科院”）近日召开2024年工作会议，中国林科院分党组书记叶智在会上表示，中国林科院聚焦科技创新主责主业，坚持科技创新和科技成果转化协同发力，共转化林草新品种、良种、专利等科技成果525项，除公益性成果外，通过市场机制转化成果的合同金额达2.55亿元。 叶智介绍，2023年，中国林科院实现了系列成果和技术的突破，为林草高质量发展注入强大科技力量。…
保障农民“粮出手钱到手”：金融助力秋粮收购 科技赋能储备粮监管
　　人民网北京1月29日电 （记者杜燕飞）粮食安全是“国之大者”，保障国家粮食安全是实现经济发展、社会稳定、国家安全的重要基础。 当前，正是秋粮集中上市关键期，从南到北，秋粮收购有序推进。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部