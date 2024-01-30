原标题：金沙江“空中电梯”创三项历史新高

科技日报讯 （记者何亮）记者1月26日从三峡集团获悉，在刚刚过去的2023年，被称为金沙江“空中电梯”的向家坝升船机，年载货量超195万吨、年安全通航天数达339天、年安全过机船舶达4048艘，创下三项历史新高。

据了解，向家坝升船机是继三峡升船机之后我国建设的第二座巨型升船机。2018年5月26日，向家坝升船机进入试通航阶段，是当时世界单级提升高度最大的垂直升船机。向家坝升船机将向家坝库区长达157公里的航道与长江流域“黄金水道”无缝相连，是支撑金沙江货运直航长江的关键一环。

向家坝升船机要实现1天运行22小时、年通航330天，对设备的可靠性要求非常高。“向家坝升船机试通航5年多来，船舶过机货运量逐年提高，连续3年超额完成设计年货运指标。厢次平均运行时间从原来的近60分钟，缩短至现在的40分钟左右。”向家坝升船机运维负责人告诉记者，2023年，向家坝升船机单日载货量最高达11790吨，全年载货量较2022年增加15.51%，枢纽通航效益显著增强。

为更好地管理升船机，向家坝电厂升船机部于2017年8月成立，成为长江电力首个通航管理部门。升船机管理团队致力于打造行业标杆，积极践行“安全、规范、畅通、高效”的管理理念。通过管理创新与技术创新，向家坝电厂升船机部探索出“运维合一、专业融合”的管理模式，强化设备故障诊断分析和缺陷管理，探索船舶吃水控制标准，实施“企地共管”联合通航管理机制，持续提高设备运行稳定性，不断提升通航效率和船舶通过能力，实现了升船机年均330天的高密度安全运行。

记者了解到，向家坝电厂围绕设备运维、数字化建设等方面，积极开展科研攻关，解决了通航设施管理痛点、难点问题，圆满完成研制大型升船机驱动系统主减速器润滑装置等科研项目，助力金沙江通航效益持续提升。

(责编：方经纶、陈键)

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