新华社洛杉矶1月29日电 一项利用美国“毅力”号火星车探测数据开展的新研究显示，火星赤道以北的耶泽罗陨石坑在远古时期曾存在一个巨大的湖泊和河流三角洲。随着时间推移，陨石坑内沉积物的沉积和侵蚀形成今天的地质构造。新研究为在火星寻找可能存在过的生命迹象增添了希望。

据美国加利福尼亚大学洛杉矶分校近日发布的公报，该校和挪威奥斯陆大学研究人员领衔的团队利用“毅力”号火星车在火星表面移动时采集数据完成了这项研究。

“毅力”号于2021年2月在火星赤道以北的耶泽罗陨石坑着陆，2022年5月至12月从该陨石坑底部驶向附近三角洲。这是一片由30亿年前的沉积物形成的广阔区域，从轨道上看类似地球上的河流三角洲。“毅力”号驶向三角洲期间，它搭载的名为“火星地下实验雷达成像仪”的探地雷达以10厘米间隔向下发射雷达波，并测量从火星表面以下约20米深处反射的脉冲。

对探测数据分析发现，耶泽罗陨石坑在远古时期曾存在一个巨大的湖泊。之后湖泊逐渐缩小，河流带来的沉积物形成三角洲。随着时间的推移，湖泊逐渐消失，陨石坑内沉积物被侵蚀，形成今天从表面看到的地质特征。

在两个侵蚀期之间存在两个截然不同的沉积阶段。陨石坑被三角洲覆盖部分的界面并不是均匀平坦的，表明在湖泊沉积物沉积之前曾发生过侵蚀。在第二个沉积阶段，湖泊水位波动使河流在此沉积出广阔的三角洲，该三角洲曾延伸到湖中很远的地方，但现在已被侵蚀到靠近河口处。

“毅力”号对耶泽罗陨石坑沉积物的探测，证实了此前基于太空拍摄图像对耶泽罗陨石坑地质历史的推断，并为在此处发现生命存在过的迹象增添了希望。

相关论文已发表在美国《科学进展》杂志上。论文第一作者、加利福尼亚大学洛杉矶分校的戴维·佩奇教授表示，此前并不确定耶泽罗陨石坑的沉积物是处于原始状态还是“一个漫长地质故事的结果”，“毅力”号搭载的探地雷达使研究人员能够“看到火星表面以下”，从而了解这种地质构造是如何形成的。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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