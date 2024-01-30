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商务部新闻发言人就美搜查在美中资企业答记者问

2024年01月30日16:04 | 来源：商务部新闻办公室
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　　问：近日，有媒体报道一中资企业北美办公场所遭到美国有关部门现场搜查。请问中方对此有何评论？

　　答：中方注意到有关报道。近期，美方多次突击搜查在美中资企业，盘查盘问在美从事商务活动的中方人员，查扣手机电脑等个人设备，滋扰中国企业和商务人士，严重影响企业正常经营活动，损害中国企业对美投资的信心。

　　美方应立即停止对中国企业和商务人员的滋扰，为他们提供安全、透明、公平的营商环境。中方将密切关注事态发展，坚定维护中国企业和公民的合法权益。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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