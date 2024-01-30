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第七届进博会签约展览面积超18万平方米

2024年01月30日17:27 | 来源：新华社
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　　记者从日前在上海举行的美好进博茶话会暨第七届进博会消费品展区美妆及日化用品宣介会上了解到，截至目前，第七届进博会企业商业展签约展览面积已经超过18万平方米，预计到1月底签约展览面积将超过20万平方米。

　　这是第七届进博会首场行业类招展宣介会，中国国际进口博览局副局长、国家会展中心（上海）副总裁吴政平在宣介会上介绍，目前，第七届进博会各项筹备工作正在扎实推进，预计至1月底，企业商业展签约展览面积将超过20万平方米。其中，第七届企业商业展消费品展区将以“共享品质生活，共创美好生活方式”为主题。

　　美好进博茶话会暨第七届进博会消费品展区美妆及日化用品宣介会现场。新华社记者周蕊　摄

　　西伯利亚健康中国市场部总监娜斯佳说，企业在2021年首次亮相第四届进博会的时候，在中国市场还是个“新面孔”，但通过进博会的平台，企业不断收获市场的认可，借助直播等方式，还诞生了不少脱销的爆款。“第六届进博会一结束，我们就马上签订了第七届的参展合同，这一次我们要在消费品展区和医疗展区设立双展位，展位的扩容展现出我们对进博会的信任和对中国市场的信心。”

　　据悉，第七届进博会全球推介工作已于2023年12月启动，计划持续至2024年6月，预计将覆盖全球五大洲30多个国家和地区。（记者周蕊）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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