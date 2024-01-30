新华社北京1月30日电（记者韩佳诺、樊曦）记者从中国铁建股份有限公司了解到，30日，由中铁十六局参建的我国首条集高寒、高海拔、高瓦斯、高硫化氢于一体的“四高”隧道——国道569曼德拉至大通公路祁连山2号隧道全线贯通，为下一步通车运营奠定了坚实基础。

祁连山2号隧道位于海拔3500米以上的青海省海北藏族自治州门源回族自治县仙米乡宁缠河谷，是国道569曼德拉至大通公路全线控制性工程。隧道全长6044米，洞内围岩地质复杂，稳定性差，开挖后极易发生变形、塌方和突泥涌水，加之煤系地层的高瓦斯、高硫化氢有毒有害气体影响，施工难度极大，被青海省交通运输厅列为青海省“头号高风险工程”。

据中铁十六局项目负责人温嘉伟介绍，为确保隧道安全顺利穿越祁连山，施工人员在洞内设置全自动有毒有害气体监控系统，实时监控隧道内的有毒有害气体浓度；洞内断绝一切可能引燃瓦斯爆炸的火源，每一名进入隧道人员都配备防静电工作服、防毒面罩等装备。同时，施工人员开展科技攻关，创新工艺工法，护航隧道安全穿越浅埋堆积体碎石土段、高瓦斯段、煤与瓦斯突出段，填补多项高海拔公路隧道施工空白，为同类型隧道施工积累了丰富经验。

国道569曼德拉至大通公路全面建成通车后，将实现京藏高速与连霍高速国道主干线在西部地区短距离快速连接，打通青海省省会西宁市与甘肃省武威市的快速便捷通道，对拉动青海、甘肃、内蒙古、宁夏、陕西五省区的经济发展和促进省市间的交流合作具有重要意义。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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