新华社北京1月30日电 针对有媒体报道一中资企业北美办公场所遭到美国有关部门现场搜查，商务部新闻发言人30日回应称，中方注意到有关报道。近期，美方多次突击搜查在美中资企业，盘查盘问在美从事商务活动的中方人员，查扣手机、电脑等个人设备，滋扰中国企业和商务人士，严重影响企业正常经营活动，损害中国企业对美投资的信心。

这位发言人表示，美方应立即停止对中国企业和商务人员的滋扰，为他们提供安全、透明、公平的营商环境。中方将密切关注事态发展，坚定维护中国企业和公民的合法权益。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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