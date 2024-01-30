新华社北京1月30日电（记者王悦阳）2023年，我国有色金属工业稳中向好的态势日趋明显。初步统计，十种常用有色金属产量为7469.8万吨，首次突破7000万吨，按可比口径计算比上年增长7.1%。

这是中国有色金属工业协会副会长陈学森30日在2023年有色金属工业运行情况新闻发布会上介绍的。

其中，全年精炼铜产量1299万吨，同比增长13.5%；电解铝产量4159万吨，同比增长3.7%。

据了解，2023年我国有色金属行业工业增加值、主要产品产量、实现利润、固定资产投资等反映行业运行的主要指标增速均超过全国工业平均水平。其中，固定资产投资比上年增长17.3%，比上年增速加快2.8个百分点，增幅创近十年的历史新高。

“2023年，光伏、风电、动力及储能电池、新能源汽车等所需有色金属材料投资及有色金属矿山投资增幅较快，是拉动有色金属工业固定资产投资增长的重要因素。”陈学森说。

陈学森表示，2023年出台的一系列稳增长政策将在2024年持续显效，服务消费潜力继续释放，高技术和民间制造业将支撑经济较快增长，经济内生增长动力将进一步增强。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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