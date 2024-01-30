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【新春走基层】麦地里的气象专家

2024年01月30日10:46 | 来源：光明日报
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原标题：【新春走基层】麦地里的气象专家

冬日早晨，阳光洒在河南鹤壁的一片麦地里，分外暖和。麦苗探头迎接阳光，土壤松软潮湿。

“群里说，最近要有一场雪。”王连江站在麦地旁，掏出手机，给记者看他的微信。他加了好几个群，有的群名是“农办”，有的是“农业气象服务”。

王连江是鹤壁市浚县屯子镇月强小麦种植家庭农场负责人，种了200亩冬小麦，但都是岗坡地，比较干旱，一亩地浇一次水就得100多元。“上个月正计划要浇水，群里专家说马上可能有雨雪，让我先等等。没想到后来一连下了两天雪，省了几千块浇水钱。”他笑道。

一旁的鹤壁农业气象试验站高级工程师王福州，也呵呵笑起来——他也在群里。有时候，他会走出微信群，走进田野。

“现在是小麦越冬期，还要小心极端低温。”他提醒王连江，“不过别担心，我们会及时发布气象预警，并与农业部门会商，制定田间管理措施。”

在作物生长关键期以及重大农业气象灾害发生前，当地气象和农业部门会举行会商，分析研判风险，形成具有指导性的服务专报，发给农业合作社、种田大户等。

“现在是看天和用天，以看天为主，下一步要加强用天！”王福州补充道，看天就是看天气预报，提前做准备，尽量避免气象灾害。用天就是合理利用农业气候资源，让农业生产最大化获益，如根据农业气候资源分布变化，调整作物播种期、种植制度等。

不过，他有时候也很为难：农业生产对气象的要求越来越高，预报技术还达不到那么精准。“但我们正朝这个方向努力。”王福州说。

可不是嘛！在鹤壁，已经建起了90多个农田气候观测站，实时采集气候数据、观察作物长势情况，为气象和农业专家们提供参考。地面观测还不够，天上还有风云卫星。此外，还有网格预报。“预报精度目前能达到5公里，下一步要实现3公里、1公里……预报越来越精准，服务才能越来越精细。”王福州说。

多年与农业打交道，让这位气象专家也成了种庄稼的“好手”。“庄稼就跟人一样！”王福州讲起了自己的心得，“苗期需要蹲苗，别急着浇水，得稍微让它耐点儿旱，促进根系生长。到了拔节期，就得大水、大肥，就像人在青春期需要补充营养……”

说完，他又用积雪盖住麦苗。“积雪可以保温，就像盖上被子。”他抬头望向更多麦苗，眼里满是憧憬。

（本报记者 陈海波 王胜昔）

(责编：郝帅、陈键)
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