李晓华

原标题：低空经济蓄势高飞（经济透视）

包裹和外卖“从天而降”，搭乘观光直升机欣赏风光，利用无人机巡检电网……近年来，借助日益先进的低空技术，低空经济开始迅速发展。这一新兴经济业态更好地服务着我们的生产生活，也正成为推动经济增长的重要力量。

低空经济是指一般在垂直高度1000米以下、根据实际需要延伸至不超过3000米的低空空域范围内，以民用有人驾驶和无人驾驶航空器为载体，以载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动为牵引，带动相关领域融合发展的综合性经济业态。它具有辐射面广、产业链条长、成长性和带动性强等特点。

目前，低空经济在风光游览、城市安防、医疗救护、应急救援、农林植保、电力巡检等领域已有广泛应用。它与更多经济社会活动融合发展，不断开辟新的应用场景和商业模式，显著提高了经济社会活动效率和用户体验。作为新质生产力的代表，低空经济是培育发展新动能的重要选择，也是全球竞逐的重要战略新兴产业方向。有机构估算，2022年全球低空经济已达到千亿美元级市场规模，并将保持快速增长势头。

低空飞行是低空经济的技术核心。低空航空器包括垂直起降航空器、小型飞机和各种无人机。其中，电动垂直起降航空器是当前重点研发推广的技术项目之一。目前，全球有近350家企业设计了约700种电动垂直起降航空器，飞机制造企业、汽车企业都在积极介入这一领域。客运型电动垂直起降航空器已处于产品认证与适航审批阶段。

当前，全球不少国家都在推动发展低空产业，努力抓住新的发展机遇。中国十分重视发展低空经济，在一些领域已形成领先优势。中国是全球消费级无人机的最大生产国，大疆成为消费级无人机产业的领军企业；一批企业正加紧研发电动垂直起降航空器，积极推动在景区等场景试点运用；以顺丰、美团为代表的快递企业、终端配送企业已在深圳、上海等地开通10余条无人机配送航线。据相关统计，2023年仅深圳就新开通无人机航线77条，累计开通航线156条，完成载货无人机飞行量超60万架次。到2025年，深圳市计划将网格化布设600个以上低空飞行器起降平台，开通220条以上市内无人机航线，链上企业突破1700家，产值规模突破1000亿元大关。借助政策支持、技术应用等优势，我国低空经济产业发展动能澎湃。

从全球视角来看，发展低空经济既取决于经济发展水平和市场需求，又受到航空器技术水平、基础设施状况和政策法律等方面影响。可以预见，随着飞控系统、动力系统等核心技术的突破，以及与人工智能等数字技术的进一步融合，低空航空器将更加智能化、绿色化，更具安全性、经济性，从而适应于更多应用场景。未来，低空经济将在便利企业经营、公共服务和居民生活以及推动经济增长等方面发挥更加重要的作用。

（作者为中国社会科学院工业经济研究所研究员）

(责编：方经纶、陈键)

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