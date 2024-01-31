谭成文

原标题：扩大有效益的投资（有的放矢）

党的二十大报告对推动高质量发展作出部署，明确要求增强“投资对优化供给结构的关键作用”。去年底召开的中央经济工作会议提出：“扩大有效益的投资”。投资是经济增长的重要推动力，其质量、效益、结构很大程度上影响着经济发展的质量、效益、结构。发挥好投资对优化供给结构的关键作用，要抓住“十四五”规划102项重大工程，围绕更好统筹供给侧结构性改革和扩大内需，聚焦关键领域和薄弱环节，扩大有效益的投资，不断巩固和增强经济回升向好态势，为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长奠定基础，助力以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业。

发挥好政府投资的作用。习近平总书记指出：“政府投资要在打基础、利长远、补短板、调结构上加大力度”。要发挥好政府投资在公共产品和服务供给方面的作用，加强交通、能源、水利、农业、信息等基础设施建设，加强区域间基础设施联通；支持城市群和都市圈建设现代化基础设施体系，实施城市更新行动、乡村建设行动。积极顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，加大科技和产业投资，超前开展重大科技基础设施和关键核心技术研发能力建设，助力开辟发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势。同时，要发挥好政府投资和政策激励的引导作用，带动全社会投资。

充分激发民间投资活力。习近平总书记强调：“要激发民间资本投资活力”。要坚持“两个毫不动摇”，对各类所有制企业一视同仁，用市场办法和改革举措激发民间投资活力，鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程、重点产业链供应链项目建设，为构建新发展格局、推动高质量发展作出更大贡献。积极利用投资补助、贷款贴息等方式支持符合条件的民间投资项目建设，帮助民间投资项目顺利实施。规范实施政府和社会资本合作新机制，充分发挥市场机制作用，拓宽民间投资空间。聚焦重点领域，选择一批市场空间大、发展潜力强、符合国家重大战略和产业政策要求、有利于推动高质量发展的细分行业，鼓励支持民间资本参与重大项目。健全保障机制，通过优化民间投资项目的融资支持、强化重点民间投资项目的要素保障、积极发挥信用信息的支撑作用等，促进民间投资项目落地实施。不断优化投资环境，为民间投资健康发展创造良好氛围。

加强投资项目全生命周期管理。从投资项目的前期酝酿到开工建设，再到竣工投运，每一个阶段每一个环节都要稳步推进，加强全过程管理，确保投资有效益。要聚焦党中央决策部署和国家重大战略，按照“十四五”规划目标任务和相关行业、地区的发展规划，谋划本地区、本领域的投资项目，确保投资不走偏。扎实做好规划选址、用地、环境影响评价、可行性研究、施工图设计等前期准备工作，确保项目从谋划到落地都合法合规。按照项目设计按期开工建设，坚决保证施工质量，保持合理施工进度，确保投资项目稳步有效推进。重大项目投运一段时间后要对项目建设、运营是否符合最初设计、是否达到预期目标、是否发挥出设计效益进行评价，确保投资项目发挥应有作用。扩大有效益的投资，加强投资项目全生命周期管理，重在抓落实。要按照中央经济工作会议部署，不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢作善为抓落实，扎扎实实扩大有效益的投资，真正发挥好投资的关键作用。

（作者为国家发展改革委评估督导司副司长）

(责编：方经纶、陈键)

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