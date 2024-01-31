周珊珊

原标题：增加城乡居民收入（评论员观察）

以促进共同富裕为目标，以增加居民收入为支点，重点加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设，引导各类政策同向发力、形成合力

口袋鼓了，日子越过越红火。河北滦平县大屯镇兴洲村，党支部书记韩林章算起了增收账：发展设施农业，2023年村集体收入约20万元；科技特派员帮扶让农田效益更高，技能培训带动家门口就业，全村脱贫户人均年收入超过1.5万元，比前一年增加了近50%；不少村民换了家电家具，有的还买了小汽车……增收办法多、效果好，乡亲们一年的辛勤耕耘化成了更多获得感。

家庭小账本，连着民生大账本。2023年，城乡居民收入稳定增长，全国居民人均可支配收入扣除价格因素实际增长6.1%，增速“跑赢”GDP，成为中国经济成绩单上的亮色。推动居民收入增长与经济增长基本同步，是经济高质量发展的应有之义，也是释放内需潜力的前提和基础，体现了坚持以人民为中心的发展思想。习近平总书记指出：“实现共同富裕是一个长期任务，必须久久为功，咬定青山不放松，不断取得新进展。”今年，必须深入贯彻落实中央经济工作会议决策部署，增加城乡居民收入，扩大中等收入群体规模，让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民。

以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，是新时代新征程党和国家的中心任务，是新时代最大的政治。全面建设社会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务仍然在农村。农业农村工作，说一千、道一万，增加农民收入是关键。过去一年，统筹城乡融合发展更进一步，农民增收渠道得以进一步拓宽。天津组织开展消费帮扶，经济薄弱村消费帮扶采购总额达2379万元，增加村集体经营性收入；云南培养认定2.1万名农村致富带头人，服务农业生产，助推老乡直接增收；延安苹果、赣南脐橙、百色芒果，各地立足资源禀赋，全力做好“土特产”文章，以产业振兴带动乡村全面振兴……“金扁担”挑起乡亲们的幸福生活，去年农村居民收入增速快于城镇，乡村振兴生机勃勃。坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，就要坚持把增加农民收入作为“三农”工作的中心任务，千方百计拓宽农民增收致富渠道，继续让农民腰包鼓起来、生活美起来。

促进全体人民共同富裕，要在推动高质量发展、做好做大“蛋糕”的同时，进一步分好“蛋糕”。去年，全国多地再度上调最低工资标准，直接拉高低收入劳动者工资水平。同时，来自政府的社会救济和补助、政策性生活补贴、现金政策性惠农补贴等转移性收入增长10.3%，收入分配调节力度加大、精准性提高。实践充分证明，增加城乡居民收入，需要稳增长、兜底线、减负担政策协同发力。更加突出就业优先导向，促进就业率和就业质量双重提升，完善分配制度，推动更多低收入人群迈入中等收入行列，多措并举，拓宽渠道，综合发力，我们就有条件逐步缩小城乡收入差距，推动居民收入持续增长，不断改善人民生活品质。

近段时间，多地瞄准富民增收发布方案、亮出实招：河南印发脱贫人口增收行动方案，保持脱贫人口收入持续稳定增长；广西印发进一步提高城乡居民收入的若干措施，多渠道增加居民收入；海南发布农民增收三年行动方案，着力推动补齐增收短板、拓宽增收渠道……面向未来，以促进共同富裕为目标，以增加居民收入为支点，重点加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设，引导各类政策同向发力、形成合力，居民的消费能力、消费意愿将不断增强，进而促进实现扩大有效需求，为经济高质量发展提供更加强劲的动力。

（本系列评论到此结束）

(责编：方经纶、陈键)

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