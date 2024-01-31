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农业农村部：到2030年全面建成国家南繁硅谷

2024年01月31日16:19 | 来源：新华网
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　　新华社三亚1月31日电（记者赵颖全、罗江）《国家南繁硅谷建设规划（2023—2030年）》近日印发，提出要努力把南繁硅谷建成国家级种业创新基地、种业高质量发展新引擎、种业科技国际合作大平台和种业深化改革开放试验区。根据规划，将于2030年全面建成集科研、生产、销售、科技交流、成果转化为一体的服务全国的南繁硅谷。

　　这是记者31日从农业农村部在三亚召开的新闻发布会上了解到的。

　　近日，农业农村部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、海关总署共同印发了《国家南繁硅谷建设规划（2023—2030年）》，对南繁硅谷建设作出了全面部署。

　　根据规划，南繁硅谷建设分为两阶段目标。到2025年，国家南繁硅谷产业带动力和国际影响力显著提升，资源、技术、人才、资金等要素集聚态势初步形成，配套政策和制度体系建立健全，种业知识产权保护体系逐步完善，营商环境大幅优化，科技攻关成果显现，国家级种业创新基地初步建成。

　　到2030年，海南自由贸易港制度下的种业创新体系、政策体系、产业体系健全完善，全球领先的科研院校、创新型企业、领军型人才不断聚集，种业创新质量和速度明显提升，形成一批国际领先的科研成果，集科研、生产、销售、科技交流、成果转化为一体的服务全国的南繁硅谷全面建成。

　　南繁硅谷功能布局主要是“一城两地三园”。“一城”是南繁科技城，定位于种业创新、支撑保障、合作交流、贸易服务等功能；“两地”是国家南繁科研育种基地和全球动植物种质资源引进中转基地，是育种材料加代、鉴定、扩繁和种质资源引进中转隔离检疫、评价利用的关键支撑；“三园”是农作物、畜禽、水产三类现代种业产业园，是育种创新成果转化的重要平台。

　　空间布局主要是“一心一轴多基地”。“一心”是以三亚市崖州区为核心，南繁科技城、全球动植物种质资源引进中转基地在这里集中布局；“一轴”是以三亚、陵水和乐东3市县为轴线，建立国家南繁科研育种保护区；“多基地”是布局在全岛的多个良种繁育基地及现代种业产业园。

　　规划还提出打造重大科研关键共性平台、应用研究平台和产学研联合种业创新平台，高标准建设育制种基地和热带作物、畜禽水产良种繁育基地，建设农作物、畜禽、水产种业产业园等六项重大任务。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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