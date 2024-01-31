新华社北京1月31日电（记者叶昊鸣）记者31日从中国物流与采购联合会获悉，我国物流业景气指数2023年全年平均为51.8%，高于2022年3.2个百分点。

在近日举行的第七届货运物流行业年会上，中国物流与采购联合会会长何黎明介绍，2023年我国物流市场实现恢复增长，具体来看，快递业务量达1320亿件，连续十年稳居世界第一；铁路完成货物发送量39.1亿吨，再创历史新高；民航货邮运输量735万吨，基本恢复至2019年水平。

“截止到2023年底，我国A级物流企业达到9600家。”何黎明说，2023年我国物流50强企业物流业务收入合计超过2.3万亿元，千亿级规模企业已经达到5家。智慧物流企业稳健成长，网络货运平台企业预计超过3000家。

在物流网络布局方面，何黎明表示，据第六次全国物流园区调查显示，全国规上物流园区超过2500个，国家物流枢纽达到125个，示范物流园区100个，骨干冷链物流基地66个。25个城市推动国家综合货运枢纽建设。中西部地区物流设施补短板初见成效。海外仓等跨境物流设施布局加快；国内高铁货运班列正式开行，为支撑扩大消费送上物流“加速度”。

谈到2024年我国物流发展新趋势，何黎明说，物流需求总体稳定，最终消费持续复苏，带动生产、进口需求稳步回升，市场温和增长将成为常态。依托超大规模市场优势，消费端对物流需求贡献将稳步增长。物流业与制造业、商贸业、农业深化融合，将构建具有产业特色的物流服务链。同时，综合交通运输体系日益完善，物流基础设施加强资源集聚，有望带动区域经济进一步转型升级。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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