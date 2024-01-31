新华社北京1月31日电 题：牢牢守住数据质量生命线——直击第五次全国经济普查现场

新华社记者魏玉坤

“请打开广州市统计局官网，点击五经普数据采集处理系统，根据报表填报顺序指示，依次填报相关表格……”1月31日早上10点，广州市黄埔区云埔街道普查指导员杨嘉琪耐心指导一套表企业广州明珞装备股份有限公司财务人员填报普查数据。

第五次全国经济普查登记工作已于1月1日启动。如杨嘉琪一样的约210万名普查指导员和普查员，正深入企业商户、走访大街小巷，将在近4个月的时间里，完成对全国数千万家普查对象的数据采集登记。

作为国民经济“全面体检”和“集中盘点”，经济普查涉及诸多行业，普查工作千头万绪。本次普查首次统筹开展投入产出调查，普查范围更广泛、内容更丰富，需要协同参与的部门更多。

广州市统计局普查中心主任欧阳飞介绍，一套表企业、非一套表企业、行政事业单位、民间非营利组织、非部门负责金融业法人、个体经营户等普查对象分别填报不同的报表，需要分门别类推进有关工作。当前，重点是开展个体经营户普查登记。

“单位注册地和经营地是一致的吗”“主要经营业务还有别的吗”……广州市黄埔区龙湖街道普查指导员吴坤岳熟练地打开电子终端设备（PAD），对照知识城（广州）科技产业服务有限公司提供的营业执照等材料，逐项核实填报内容。

“普查人员提前告知要准备哪些材料，发现填错或者漏填的，及时指导我们修改和填报。”知识城（广州）产业投资集团有限公司副董事长朱乔冲说。

普查员和普查指导员（简称“两员”）是普查工作的具体实施者，其业务能力直接影响着普查数据质量。

广州市海珠区琶洲街道普查员唐妍说，参加街道统一组织的培训，经过现场测试合格后才能上岗。在她看来，做好入户登记工作，不仅要专业知识过硬，还要有亲和力，能设身处地为普查对象考虑。

对于北京市丰台区普查指导员李振兰来说，利用业余时间学习“充电”是提升业务能力的重要途径。“我会在五经普工作调度和人员管理系统中补充学习普查知识。和之前线下培训不同，它的课程、教程会在企业微信里保存，哪里有不明白，我可以随时看、随时学习。”李振兰说，自己也在平台上进行在线考试，平台将自动管理学习过程和统计学习成绩，这有助于更好开展普查工作。

值得注意的是，本次普查把“三新”经济作为普查的内容，旨在更加全面反映经济高质量发展进展和成效。为了做好“三新”经济普查，全国多地也探索了新做法。

“如何如实反映平台经济对地区经济发展带来的贡献，是本次普查工作的难点之一。为此，我们提前谋划，联合人社、交通运输、市场监管、税务等行业主管部门，以及电商平台等新业态公司共同开展研究，探索解决网络直播等新经济统全统准问题。”欧阳飞说。

目前，各地正有序推进普查登记工作。在上海，全市3万余名普查员佩戴统一工作证，通过发放告知书等宣传资料，对普查相关工作要求进行宣传和讲解，并指导普查对象依据原始资料，完成普查表数据登记；在陕西，当地通过普查成员单位、互联网服务平台开展形式多样、融合陕西文化特色的普查宣传，普查员逐楼逐户遍访。

“本次普查将坚持数据质量第一原则，把‘牢牢守住数据质量生命线’这一根本要求贯穿于普查工作各方面全过程。”国家统计局普查中心主任刘文华表示，普查工作者将坚持科学普查、依法普查，更加细致、更加精准、更加严密地做好工作，高质量完成普查数据采集审核任务。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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