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制造升级需“智”取

李 玉 冯大轲
2024年02月01日08:27 | 来源：经济日报
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原标题：制造升级需“智”取

　　前不久召开的国务院常务会议强调，以人工智能和制造业深度融合为主线，以智能制造为主攻方向，以场景应用为牵引，加快重点行业智能升级，大力发展智能产品，高水平赋能工业制造体系。

　　一直以来，党中央高度重视科技创新，进行了一系列重要部署，推动智能制造和数字化转型。目前，我国人工智能产业发展迅速，已形成较为完整的产业体系，核心产业规模达到5000亿元，企业数量超过4300家，智能芯片、开发框架、通用大模型等创新成果不断涌现。超算、智算、云算协同发力，算力规模居全球第二位。以大模型为代表的人工智能与制造业深度融合，已建成2500多个数字化车间和智能工厂，对制造业生产模式和经济形态的优化产生了重要作用。

　　有关部门还先后出台一系列关于人工智能支持制造业的政策，如《中国制造2025》、国家大数据战略、《新一代人工智能发展规划》等。这些政策有力推动了相关技术在工业领域的应用，促进提高生产效率、产品质量和资源利用效率，为人工智能技术发展提供了支持与保障。同时，鼓励企业间的合作与创新，整合优化产业链，为新型工业化发展注入了新活力。

　　升级制造业还需“智”取。当前，人工智能技术已展现出对制造业的强大赋能作用。不过也要看到，其发展仍存在一些亟待解决的短板弱项，比如技术瓶颈、人才短缺、产业标准和规范缺失等。对此，从产业角度来看，应通过持续提升算力、打造智能工厂、创新商业模式等举措，实现全链条、全环节、全过程和全周期的系统优化，释放智能化改造的融合效应。巩固提升优势产业，聚焦船舶与海洋工程装备、新能源汽车、通信设备等领域，通过人工智能加强新技术新产品的创新迭代，推动其在5G、智能网联汽车、新材料等领域的应用场景建设，完善产业生态，提升全产业链竞争力。

　　从企业层面而言，应着力推动跨行业协同、算力建设、数据共享与隐私保护等。相关企业应制定创新引领政策，推动技术转移和产业化，培养具备人工智能技术开发和应用能力的工程师、科学家和管理者。加大资金投入、拓宽融资渠道，建立创新生态系统，促进技术转移和产业化。此外，企业还应加大相关技术的创新和研发力度，包括算法优化、深度学习、机器人技术等。

　　从消费者视角来说，应推广更加智能化、个性化的产品和服务，使消费者通过智能家居产品实现家居自动化控制，利用智能穿戴设备及时监测健康状况，使用智能车辆享受更安全、便捷的出行体验。还可以通过个性化推荐系统，提供更符合个人需求的产品和服务，使消费者享受到更加便捷、高效、智能的生活方式。

(责编：方经纶、陈键)
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