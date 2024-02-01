原标题：“全面推进中国式现代化建设”经济形势系列报告会第五场报告会在京举行

新华社北京1月31日电 “全面推进中国式现代化建设”经济形势系列报告会第五场报告会31日在京举行，农业农村部党组书记、部长唐仁健作了“锚定建设农业强国目标 全面推进乡村振兴 为中国式现代化建设提供有力支撑”的专题报告。

唐仁健在报告中指出，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央始终高度重视“三农”工作，习近平总书记就“三农”工作发表一系列重要论述，为做好新时代新征程“三农”工作指明了前进方向、提供了根本遵循，指引农业农村发展取得历史性成就、发生历史性变革。2023年，农业农村形势稳中向好、稳中有进，粮食产量13908.2亿斤、再创历史新高，脱贫攻坚成果持续巩固拓展，乡村发展建设治理都有新进展，农民收入较快增长，农村社会保持和谐稳定，“三农”基本盘进一步夯实，为经济回升向好、高质量发展提供了有力支撑。

唐仁健认为，随着中国式现代化建设深入推进，全面推进乡村振兴、加快建设农业强国面临难得的机遇、更好的条件。中央强农惠农政策力度不断加大，“三农”保障条件越来越好，农业综合生产能力持续提升，农业农村发展的市场投资空间潜力进一步释放。我们有信心有底气推动乡村全面振兴和农业强国建设不断取得新成效。

唐仁健表示，要完整、准确、全面领会党中央决策部署，认真贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议部署安排，锚定建设农业强国目标，以学习运用“千万工程”经验为引领，着力夯基础、稳产能、防风险、增活力，毫不松懈抓好粮食和重要农产品稳定安全供给，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，全链条推进乡村产业发展，务实推进乡村建设，加强和改进乡村治理，系统推动农业科技创新，扎实稳妥推进农村改革，不断拓宽农民增收致富渠道，为中国式现代化建设作出新的更大贡献。

报告会由中央军委政治工作部负责同志主持，由中央宣传部、中央和国家机关工委、教育部、中央军委政治工作部、北京市委共同举办。在京党政军机关干部、中央企业干部职工、高校师生和首都各界群众代表约750人参加了报告会。

(责编：方经纶、陈键)

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