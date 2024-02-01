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过去6年国家财政科技支出年均增长6.4%

2024年02月01日16:29 | 来源：新华网
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新华社北京2月1日电（申铖、唐嘉雨）近年来，国家财政把科技作为财政支出的重点领域优先予以保障。2018年至2023年，财政科技支出从8327亿元增长到10567亿元，年均增长6.4%。

在当日举行的国新办发布会上，财政部副部长王东伟介绍，在财政支出保障有力的同时，财政部门还综合运用税收优惠、政府采购、资产管理、财政金融等政策工具，大力支持科技创新。

“2024年，财政部门将采取更加有力有效的举措推动以科技创新引领现代化产业体系建设，大力发展新质生产力。”王东伟说，在政策取向上，将注重强化企业创新主体地位，注重发挥需求牵引作用，注重提升产业链供应链韧性和安全水平，注重激发科研人员活力。

他介绍，在激发科研人员活力方面，有两个比较重要的改革试点，一是支持推进高校、科研院所薪酬制度改革试点，二是加快推进职务科技成果所有权或长期使用权改革试点，充分调动科研人员的积极性、创造力。

在经费使用上，要着力深化财政科技经费分配使用机制改革，着力做到“四强”：一是强基础，加大基础研究、应用基础研究和前沿研究的投入力度；二是强攻关，大力支持保障打赢关键核心技术攻坚战，支持布局一批国家科技重大项目；三是强力量，以国家实验室、国家科研机构、高水平研究型大学、科技领军企业为重点，支持强化国家战略科技力量；四是强效能，加强项目、资金、人才、基地创新资源的统筹，全面加强绩效管理。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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