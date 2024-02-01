新华社伦敦1月31日电（记者郭爽）刊发在最新一期英国《皇家天文学会月刊》的研究显示，一个天文研究团队首次发现了一批过去难以见到的恒星，其中包括靠近银河系中心、绰号为“老烟民”的新型巨大老年恒星，以及数十颗“哭哭啼啼的新生儿”即正在爆发的罕见新生恒星。

在靠近银河系中心，“老烟民”存在了许多年，看起来非常暗淡，甚至根本看不见。这颗天体会突然“喷出”大量“烟雾”，释放出太阳系大小的尘埃和气体云。

研究人员通过光谱分析，与早期调查数据进行比较后得出的结论显示，“老烟民”实际上是一种新型红巨星。领导这一研究团队的英国赫特福德郡大学教授菲利普·卢卡斯说，从老恒星喷射出的物质在元素的“生命周期”中发挥着关键作用，有助于形成下一代恒星和行星。

与此同时，隐藏在银河系大量尘埃和气体中的数十颗罕见的新生恒星，即原恒星正在经历持续时间不等的极端爆发。

寻找罕见的新生恒星正是该团队的主要目标。通过红外光，研究人员发现了隐藏在可见光中的32颗罕见新生恒星。这些恒星所经历的大多数爆发仍在进行中，这使天文研究者能够首次分析大量这类神秘事件的演化过程——从其最初静止状态，到亮度峰值，再到衰退阶段。

发现这些恒星并不容易。这是英国、智利、韩国、巴西、德国和意大利的天文研究者借助可见光和红外巡天望远镜“维斯塔”（VISTA），在为期10年的调查中监测近十亿颗恒星后的突破性发现。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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