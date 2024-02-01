新华社北京2月1日电（记者王优玲）为了更直观地反映长租房行业发展现状，预测长租房发展趋势，中国房地产业协会近日正式发布首期长租房发展指数。

中国房地产业协会副会长张其光介绍，“租购并举”，支持住房租赁市场发展，着力解决新市民、新青年等人群的住房困难问题，是构建房地产发展新模式的重要一环。长租房作为市场化租赁住房的重要组成部分，目前没有系统性的量化评价体系，推出长租房发展指数对我国住房租赁市场发展有重要的指导意义。

据介绍，中国房地产业协会将在每个季度发布长租房发展指数。长租房发展指数由长租房企业的成长性、规模性和盈利性三个方面组成，分值分别是40，35和25，总分为100。

首期长租房发展指标显示，我国长租房行业成熟度和运营效率进一步加强，行业首期发展指数为54.53。

经统计测算，2023年第四季度，行业成长性的指标综合得分27.72，反映了行业拓展增速持续提升，开业规模稳健推进的趋势。同时，租金水平有微弱回调，客户满意度持续提升，整体续签率约56.13%。

行业规模性的指标综合得分18.24。参与本期统计的行业头部50家企业房源量共213.59万间，其中，开业规模量88.9万间，储备规模124.66万间，两大指标均呈现稳步扩容态势。在国家政策的大力支持下，长租房行业信心逐渐恢复，参与主体的增多带动了市场规模提升。

此外，行业盈利性的指标综合得分8.57，长租房盈利能力还需进一步加强。品牌房源出租率为93.61%，租金仍为长租房的主要收入来源。

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经